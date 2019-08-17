От КПВВ к мосту в Станице Луганской пустили электромобиль
От КПВВ "Станица Луганская" до моста через реку Северский Донец начал курсировать электромобиль, которым могут воспользоваться люди, пересекающие линию разграничения.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
По словам председателя ОГА Виталия Комарницкого, этот проект реализован совместно с Полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в городе Северодонецк.
Электрокар будет курсировать на участке 800 метров от пункта пропуска до разрушенного моста.
"Спасибо нашим надежным партнерам за все, что сделано для обустройства КПВВ от строительства "навесов", под которыми люди могут отдохнуть, закупки инвалидных колясок до оборудования рабочих мест пограничников. И, безусловно, за приобретенный электромобиль", - добавил Комарницкий.
Напомним:
- 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.
- Полностью эти договоренности на участе Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.
- 26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганскойпроизошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории.