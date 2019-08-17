От КПВВ к мосту в Станице Луганской пустили электромобиль

От КПВВ "Станица Луганская" до моста через реку Северский Донец начал курсировать электромобиль, которым могут воспользоваться люди, пересекающие линию разграничения.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

По словам председателя ОГА Виталия Комарницкого, этот проект реализован совместно с Полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в городе Северодонецк.

Электрокар будет курсировать на участке 800 метров от пункта пропуска до разрушенного моста.

"Спасибо нашим надежным партнерам за все, что сделано для обустройства КПВВ от строительства "навесов", под которыми люди могут отдохнуть, закупки инвалидных колясок до оборудования рабочих мест пограничников. И, безусловно, за приобретенный электромобиль", - добавил Комарницкий.

Напомним: