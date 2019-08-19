Війна на Сході: один захисник отримав поранення

Джерело: Зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

19 серпня у результаті ворожих обстрілів один військовий збройних сил отримав поранення.

Дослівно: "Від початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів".

Деталі: Захисника евакуювали до військового мобільного госпіталя.

Від початку поточної доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Вночі окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного.

Зранку ворог вів обстріли з гранатометів в районі Талаківки та Павлополя.

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