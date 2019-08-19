Війна на Сході: один захисник отримав поранення

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Понеділок, 19 серпня 2019, 12:58

Джерело: Зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

19 серпня у результаті ворожих обстрілів один військовий збройних сил отримав поранення.

Дослівно: "Від початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів".

Деталі: Захисника евакуювали до військового мобільного госпіталя.

Від початку поточної доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Вночі окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного.

Зранку ворог вів обстріли з гранатометів в районі Талаківки та Павлополя.

Передісторія:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції. 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
  • Загалом з початку "перемир’я" загинули 6 військовослужбовців, ще десяток отримали поранення.

Українська правда

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Теми: Донбас Росія війна Об'єднані сили на Донбасі


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