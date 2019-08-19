Війна на Сході: один захисник отримав поранення
Понеділок, 19 серпня 2019, 12:58
Джерело: Зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил
19 серпня у результаті ворожих обстрілів один військовий збройних сил отримав поранення.
Дослівно: "Від початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів".
Деталі: Захисника евакуювали до військового мобільного госпіталя.
Від початку поточної доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.
Вночі окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного.
Зранку ворог вів обстріли з гранатометів в районі Талаківки та Павлополя.
Передісторія:
- З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
- Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції. 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
- Загалом з початку "перемир’я" загинули 6 військовослужбовців, ще десяток отримали поранення.
Українська правда