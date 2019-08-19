Война на Востоке: один защитник получил ранение
Понедельник, 19 августа 2019, 12:58
Источник: Сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил
19 августа в результате вражеских обстрелов один военный вооруженных сил получил ранение.
Дословно: "С начала текущих суток, по имеющейся информации, один украинский воин получил ранение в результате вражеских обстрелов".
Детали: Защитника эвакуировали в военный мобильный госпиталь.
С начала текущих суток подразделения Объединенных сил зафиксировали 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.
Ночью оккупанты вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и Водяного.
Утром противник вел обстрел из гранатометов в районе Талаковки и Павлополя.
Предыстория:
- С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске.
- Боевики несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции. 6 августа 4 украинских военных погибли в результате таких обстрелов.
- В общем с начала "перемирия" погибли 6 военнослужащих, еще десяток получили ранения.
Украинская правда