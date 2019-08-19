Путін через 11 днів прокоментував вибух під Сєвєродвінськом

Джерело: Reuters



Президент Росії Володимир Путін через 11 днів після вибуху на військовому полігоні Архангельської області, внаслідок якого загинуло щонайменше 5 осіб, повідомив про радіацію і долю постраждалих.

Деталі: Путін виступив з промовою в літній резиденції президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент РФ заявив, що всі поранені і загиблі в результаті вибуху отримають державні нагороди.

Він також запевнив, що вживаються всі необхідні заходи безпеки і що радіаційний ризик відсутній.

Що було раніше: Російський Greenpeace заявив, що влада приховує інформацію про рівень радіації після вибуху.

Станом на 15 серпня організація не отримала відповіді на запити про рівень радіаційного фону, надіслані в Росспоживнагляд і Росгідромет у день інциденту.

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