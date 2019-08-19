Путін через 11 днів прокоментував вибух під Сєвєродвінськом

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Понеділок, 19 серпня 2019, 23:27

Джерело: Reuters 

Президент Росії Володимир Путін через 11 днів після вибуху на військовому полігоні Архангельської області, внаслідок якого загинуло щонайменше 5 осіб, повідомив про радіацію і долю постраждалих.

Деталі: Путін виступив з промовою в літній резиденції президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент РФ заявив, що всі поранені і загиблі в результаті вибуху отримають державні нагороди.

Він також запевнив, що вживаються всі необхідні заходи безпеки і що радіаційний ризик відсутній.

Що було раніше: Російський Greenpeace заявив, що влада приховує інформацію про рівень радіації після вибуху.

Станом на 15 серпня організація не отримала відповіді на запити про рівень радіаційного фону, надіслані в Росспоживнагляд і Росгідромет у день інциденту.

Передісторія:

  • 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник". Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації сталися під час випробування.
  • У російському міністерстві запевняли, що викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, а радіаційний фон у нормі. Водночас 13 серпня фахівці Росгідромету повідомили, що після вибуху рівень радіації в Сєвєродвінську (майже 50 км від місця вибуху) підскочив у 4-16 разів.

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Теми: Путін вибух Росія


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