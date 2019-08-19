Путин через 11 дней прокомментировал взрыв в Северодвинске

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Понедельник, 19 августа 2019, 23:27

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин через 11 дней после взрыва на военном полигоне Архангельской области, вследствие которого погибло по меньшей мере 5 человек, сообщил о радиации и судьбе пострадавших.

Детали: Путин выступил с речью в летней резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона.

Президент РФ заявил, что все раненые и погибшие в результате взрыва получат государственные награды.

Он также заверил, что предпринимаются все необходимые меры безопасности и что радиационный риск отсутствует.

Что было раньше: Русский Greenpeace заявил, что власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва. 

По состоянию на 15 августа организация не получила ответа на запросы об уровне радиационного фона, отправленные в Роспотребнадзор и Росгидромет в день инцидента.

Предыстория:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
  • В российском министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. Однако 13 августа специалисты Росгидромета сообщили, что после взрыва уровень радиации в Северодвинске (почти 50 км от места взрыва) подскочил в 4-16 раз.

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Темы: Путин взрыв Росcия


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