Путин через 11 дней прокомментировал взрыв в Северодвинске
Источник: Reuters
Президент России Владимир Путин через 11 дней после взрыва на военном полигоне Архангельской области, вследствие которого погибло по меньшей мере 5 человек, сообщил о радиации и судьбе пострадавших.
Детали: Путин выступил с речью в летней резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона.
Президент РФ заявил, что все раненые и погибшие в результате взрыва получат государственные награды.
Он также заверил, что предпринимаются все необходимые меры безопасности и что радиационный риск отсутствует.
Что было раньше: Русский Greenpeace заявил, что власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва.
По состоянию на 15 августа организация не получила ответа на запросы об уровне радиационного фона, отправленные в Роспотребнадзор и Росгидромет в день инцидента.
Предыстория:
- 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
- 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
- В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
- Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
- В российском министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. Однако 13 августа специалисты Росгидромета сообщили, что после взрыва уровень радиации в Северодвинске (почти 50 км от места взрыва) подскочил в 4-16 раз.