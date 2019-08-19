Путин через 11 дней прокомментировал взрыв в Северодвинске

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин через 11 дней после взрыва на военном полигоне Архангельской области, вследствие которого погибло по меньшей мере 5 человек, сообщил о радиации и судьбе пострадавших.

Детали: Путин выступил с речью в летней резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона.

Президент РФ заявил, что все раненые и погибшие в результате взрыва получат государственные награды.

Он также заверил, что предпринимаются все необходимые меры безопасности и что радиационный риск отсутствует.

Что было раньше: Русский Greenpeace заявил, что власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва.

По состоянию на 15 августа организация не получила ответа на запросы об уровне радиационного фона, отправленные в Роспотребнадзор и Росгидромет в день инцидента.

Предыстория: