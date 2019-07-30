Кличко відповів на закиди Богдана: Байки зі склепу
Джерело: повідомлення Київради
Міський голова Києва Віталій Кличко назвав добіркою пліток і маніпулятивних домислів заяви глави Офісу президента Андрія Богдана про корупцію в столиці.
Пряма мова: "Коли такі речі говорить керівник Офісу президента – це виглядає як мінімум дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала "байки зі склепу" – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше.
Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте".
Деталі: Спроби розділити посади мера та голови КМДА Кличко вважає намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.
Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".
За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.
Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка
Історія питання:
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
- За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.
- 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
- 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.