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Кличко відповів на закиди Богдана: Байки зі склепу

Вівторок, 30 липня 2019, 13:20
Кличко відповів на закиди Богдана: Байки зі склепу

Джерело: повідомлення Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав добіркою пліток і маніпулятивних домислів заяви глави Офісу президента Андрія Богдана про корупцію в столиці.

Пряма мова: "Коли такі речі говорить керівник Офісу президента – це виглядає як мінімум дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала "байки зі склепу" – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше.

Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте".

Деталі: Спроби розділити посади мера та голови КМДА Кличко вважає намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".

За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл. 

Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Історія питання:

  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку. 
  • 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
  • 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоБогданКиїв
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