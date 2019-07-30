Кличко відповів на закиди Богдана: Байки зі склепу

Джерело: повідомлення Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав добіркою пліток і маніпулятивних домислів заяви глави Офісу президента Андрія Богдана про корупцію в столиці.

Пряма мова: "Коли такі речі говорить керівник Офісу президента – це виглядає як мінімум дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала "байки зі склепу" – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше.

Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте".

Деталі: Спроби розділити посади мера та голови КМДА Кличко вважає намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".

За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.

Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.

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