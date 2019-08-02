Суд арештував будинок, куплений Кличком-молодшим, через справу ДБР

Джерело: рішення Печерського райсуду Києва від 26 липня

Суд арештував нежитловий будинок у центрі Києва, аукціон на придбання якого виграла компанія Володимира Кличка, брата міського голови Віталія Кличка.

Деталі: Державне бюро розслідувань веде справу про можливе заволодіння майном територіальної громади Києва.

Йдеться саме про цей будинок площею 1419,3 кв.м. Він розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 34Б.

Провадження відкрили 23 липня за заявою директора фірми "Капітал". У заяві йшлось, що до "заволодіння" причетні посадовці Київської міської державної адміністрації, народний депутат та службові особи приватного сектору. Наразі слідство перевіряє цю інформацію.

У рішенні суду зазначено, що наразі спірний будинок належить громаді Києва. Наклавши арешт, суд заборонив його відчужувати.

На початку липня Київрада виставила будинок на Хмельницького 34Б на торги. Участь в них взяли лише дві компанії, і 30 липня перемогу здобуло ТОВ "Віт-Плюс". При цьому його конкурент під час аукціону жодного разу не підвищив свою пропозицію.

30 липня Київрада повідомила про намір укласти договір з "Віт-Плюс", але, судячи з інформації на майданчику Prozorro, так цього і не зробила. Фірма мала купити будинок за 37 130 000 гривень.

До цього будинок орендувало у Києва ТОВ "Альтернатива" – саме воно було другим учасником торгів.

Компанія-переможець "Віт-Плюс" належить Володимиру Кличку – брату міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Будинок, який виставили на продаж, розташований поруч з готелем братів Кличків.

Будинок на Хмельницього 34Б

Підприємцем, за чиєю заявою відкрили справу, є Лариса Гетьман-Гнідунець. Окрім компанії "Капітал", яка має претензії до продажу будинку у центрі столиці, жінка володіє також іншим бізнесом. Вона займається купівлею, продажем, будівництвом і наданням в оренду нерухомості, фінансовим посередництвом. У ЗМІ ця жінка фігурувала як директора мережі обмінників.

Як свідчать дані судового реєстра, у 2005 році компанія Гетьман-Гнідунець "Капітал" уклала з КМДА інвестиційний договір на реконструкцію спірного будинку. Після цього "Капітал" почав "тривалу процедуру щодо розроблення і погодження документації".

Водночас, у 2013 році Київрада здала будинок в оренду ТОВ "Альтернатива", а за кілька років розірвала договір з "Капіталом" через суд. Причиною стало невиконання умов договору протягом 10 років – мовляв, компанія не довела, що дійсно має намір реконструювати будівлю.

Будинок на Хмельницього 34Б

Гетьман-Гнідунець писала в мережі, що розірвання договору було неправосудним, і називала причетними до справи міського голову Віталія Кличка, народного депутата Сергія Алєксєєва та підприємця Сергія Боярчукова.

Останній є власником "Альтернативи", а нардеп від БПП Алєксєєв – його колишній бізнес-партнер.

Наприкінці червня цього року про історію з будинком на Хмельницького зняв сюжет телеканал "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський. Після цього Кличко заявив, що буде судитись "1+1".

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