Глава одіозного столичного адмінсуду каже, що склав повноваження

4163 перегляди
Вівторок, 20 серпня 2019, 15:53

Джерело: трансляція засідання Вищої ради правосуддя

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження голови суду поки триває розслідування Генеральної прокуратури.

Деталі: Суддя пояснив, що посада голови суду включає в себе, крім всього іншого, певні представницькі функції. Наразі ж Вовк хоче зосередитися на питанні захисту. Обов'язки голови суду тимчасово виконує Володимир Келеберда.

Пряма мова: "З 1 серпня, якщо я не помиляюся, я склав повноваження голови за власним бажанням… Враховуючи ситуацію, що склалася, я вважаю, в мене немає часу виконувати ці функції. Я хочу зосередитися на питанні захисту своєї правопозиції".

Чому це важливо: Триває засідання ВРП, на якому розглядають клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Що було раніше: 2 серпня Вовку, Погрібніченку та Шепітку вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

У підозрах також ішлося про перевищення влади, шахрайство, службове підроблення та недбалість, незаконне перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукуютьОкружний адмінсуд Києва.
  • За версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. Вовкзаявив, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня Вовка і ще трьох суддіввикликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
  • ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа Майдану: суд викликав на допит Портнова, Кличка, Парубія, Луценка 20 серпня 2019, 15:19
Суд заарештував чоловіка, який напав на ветерана АТО 19 серпня 2019, 02:48
Участь РФ у боях під Іловайськом: нові докази долучать до справи у ЄСПЛ 18 серпня 2019, 21:13
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

здоров'я

33 наукових способи схуднути назавжди

тест

Те, що ви знаєте про вакцинацію – правда чи міф?