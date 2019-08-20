Глава одіозного столичного адмінсуду каже, що склав повноваження
Джерело: трансляція засідання Вищої ради правосуддя
Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження голови суду поки триває розслідування Генеральної прокуратури.
Деталі: Суддя пояснив, що посада голови суду включає в себе, крім всього іншого, певні представницькі функції. Наразі ж Вовк хоче зосередитися на питанні захисту. Обов'язки голови суду тимчасово виконує Володимир Келеберда.
Пряма мова: "З 1 серпня, якщо я не помиляюся, я склав повноваження голови за власним бажанням… Враховуючи ситуацію, що склалася, я вважаю, в мене немає часу виконувати ці функції. Я хочу зосередитися на питанні захисту своєї правопозиції".
Чому це важливо: Триває засідання ВРП, на якому розглядають клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Що було раніше: 2 серпня Вовку, Погрібніченку та Шепітку вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
У підозрах також ішлося про перевищення влади, шахрайство, службове підроблення та недбалість, незаконне перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.
Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукуютьОкружний адмінсуд Києва.
- За версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. Вовкзаявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддіввикликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
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