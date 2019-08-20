Глава одіозного столичного адмінсуду каже, що склав повноваження

Джерело: трансляція засідання Вищої ради правосуддя

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження голови суду поки триває розслідування Генеральної прокуратури.

Деталі: Суддя пояснив, що посада голови суду включає в себе, крім всього іншого, певні представницькі функції. Наразі ж Вовк хоче зосередитися на питанні захисту. Обов'язки голови суду тимчасово виконує Володимир Келеберда.

Пряма мова: "З 1 серпня, якщо я не помиляюся, я склав повноваження голови за власним бажанням… Враховуючи ситуацію, що склалася, я вважаю, в мене немає часу виконувати ці функції. Я хочу зосередитися на питанні захисту своєї правопозиції".

Чому це важливо: Триває засідання ВРП, на якому розглядають клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Що було раніше: 2 серпня Вовку, Погрібніченку та Шепітку вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

У підозрах також ішлося про перевищення влади, шахрайство, службове підроблення та недбалість, незаконне перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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