Глава одиозного столичного админсуда говорит, что сложил полномочия

Источник: трансляция заседания Высшего совета правосудия

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

Детали: Судья пояснил, что должность председателя суда включает в себя, помимо всего прочего, определенные представительские функции. Пока же Волк хочет сосредоточиться на вопросе защиты. Обязанности главы суда временно исполняет Владимир Келеберда.

Прямая речь Вовка: "С 1 августа, если я не ошибаюсь, я сложил полномочия председателя по собственному желанию... Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю, у меня нет времени выполнять эти функции. Я хочу сосредоточиться на вопросе защиты своей правопозиции".

Почему это важно: Продолжается заседание ВСП, на котором рассматривают ходатайство о временном отстранении судей ОАСК Павла Вовка и Игоря Погрибниченко, а также судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Что было ранее: 2 августа Вовку, Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда

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