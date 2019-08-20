Глава одиозного столичного админсуда говорит, что сложил полномочия
Источник: трансляция заседания Высшего совета правосудия
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.
Детали: Судья пояснил, что должность председателя суда включает в себя, помимо всего прочего, определенные представительские функции. Пока же Волк хочет сосредоточиться на вопросе защиты. Обязанности главы суда временно исполняет Владимир Келеберда.
Прямая речь Вовка: "С 1 августа, если я не ошибаюсь, я сложил полномочия председателя по собственному желанию... Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю, у меня нет времени выполнять эти функции. Я хочу сосредоточиться на вопросе защиты своей правопозиции".
Почему это важно: Продолжается заседание ВСП, на котором рассматривают ходатайство о временном отстранении судей ОАСК Павла Вовка и Игоря Погрибниченко, а также судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Что было ранее: 2 августа Вовку, Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.
В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда
Предыстория:
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной админсуд Киева.
- По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые также фигурируют на обнародованных записях.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua