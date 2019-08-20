ВРП відмовилася відсторонити скандального суддю Вовка

Джерело: трансляція засідання Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя відмовила Генеральній прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження.

Дослівно: "Вища рада правосуддя ухвалила: в задоволенні клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді Окружного адмінсуду Києва Вовка Павла В’ячеславовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності відмовити".

Що відбулося раніше: Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови суду, поки триває розслідування Генеральної прокуратури.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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