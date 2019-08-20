ВРП відмовилася відсторонити скандального суддю Вовка

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Вівторок, 20 серпня 2019, 16:49

Джерело: трансляція засідання Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя відмовила Генеральній прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження.

Дослівно: "Вища рада правосуддя ухвалила: в задоволенні клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді Окружного адмінсуду Києва Вовка Павла В’ячеславовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності відмовити".

Що відбулося раніше: Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови суду, поки триває розслідування Генеральної прокуратури.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адмінсуд Києва.
  • За версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
  • ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Окружний адмінсуд суд Вища рада правосуддя


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