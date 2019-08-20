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ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка

Вторник, 20 августа 2019, 16:49
ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка

Источник: трансляция заседания Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

Дословно: "Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности отказать".

Что произошло раньше: Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда, пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда 

Предыстория: 

  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной админсуд Киева. 
  • По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС". 
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовкзаявил, что опубликованные записи – ложь. 
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить. 
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые также фигурируют на обнародованных записях.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ОАСКсудВСП
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