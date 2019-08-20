ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка

Источник: трансляция заседания Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

Дословно: "Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности отказать".

Что произошло раньше: Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда, пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда

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