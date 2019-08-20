ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка
Источник: трансляция заседания Высшего совета правосудия
Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.
Дословно: "Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности отказать".
Что произошло раньше: Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда, пока идет расследование Генеральной прокуратуры.
В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда
Предыстория:
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной админсуд Киева.
- По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовкзаявил, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые также фигурируют на обнародованных записях.