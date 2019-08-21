Безсмертний: Мінськ використовують як імітаційний майданчик
Середа, 21 серпня 2019, 00:33
Джерело: інтерв’ю колишнього представника України на переговорах в Мінську Романа Безсмертного виданню Deutsche Welle
Безсмертний вважає, що мінський майданчик лише імітація намагань досягти миру на Донбасі.
Пряма мова: "Те, що так віднеслися до мене зараз, свідчення того, що Мінськ і далі будуть використовувати просто як імітаційний майданчик".
Деталі: За словами Безсмертного, на переговорах у Білорусі він бачив "певну розхолодженість, млявість в реакції на порушення домовленостей противною стороною".
На його переконання, така поведінка свідчить про те, що Мінськ не збираються перетворювати на дієвий механізм вирішення проблем.
Нагадаємо:
- 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
- Роман Безсмертний з 2015 року представляв Україну у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, але у квітні 2016 року він вийшов зі складу перемовників "Мінського процесу".
- Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного в ТКГ 9 липня 2019 року.
- 6 серпня біля Павлополя через обстріл бойовиків загинули 4 морських піхотинців зі складу Об'єднаних сил України.
- Президент України говорив із президентом Росії про загострення ситуації на Донбасі та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".