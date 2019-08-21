Безсмертний: Мінськ використовують як імітаційний майданчик

Джерело: інтерв’ю колишнього представника України на переговорах в Мінську Романа Безсмертного виданню Deutsche Welle

Безсмертний вважає, що мінський майданчик лише імітація намагань досягти миру на Донбасі.

Пряма мова: "Те, що так віднеслися до мене зараз, свідчення того, що Мінськ і далі будуть використовувати просто як імітаційний майданчик".

Деталі: За словами Безсмертного, на переговорах у Білорусі він бачив "певну розхолодженість, млявість в реакції на порушення домовленостей противною стороною".

На його переконання, така поведінка свідчить про те, що Мінськ не збираються перетворювати на дієвий механізм вирішення проблем.

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