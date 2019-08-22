Работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской завершены - ОБСЕ
Украинская сторона уведомила Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе (ТКГ) Мартина Сайдика об окончании работ с разминирования возле моста в Станице Луганской.
Об этом говорится в заявлении Мартина Сайдика.
"Участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - заявил Сайдик.
Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
Напомним:
- 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.
- Полностью эти договоренности на участе Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.
- 26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганскойпроизошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории.