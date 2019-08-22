У Путіна підтвердили, що обговорювали тему обміну утримуваними особами

Джерело: Інтерфакс

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, в тому числі питання обміну утримуваними особами.

Дослівно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков: "Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками щодо проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, в тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами".

Деталі: Відповідаючи на питання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав, що "певні контакти з цього приводу здійснюються".

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