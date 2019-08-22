У Путіна підтвердили, що обговорювали тему обміну утримуваними особами
Джерело: Інтерфакс
Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, в тому числі питання обміну утримуваними особами.
Дослівно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков: "Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками щодо проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, в тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами".
Деталі: Відповідаючи на питання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав, що "певні контакти з цього приводу здійснюються".
Передісторія:
- У серпні політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області до Москви.
- Згодом адвокат українського політв'язня Миколи Карпюка повідомив, що той "вибув" із російської в'язниці "Володимирський централ". Захисник припустив, що найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні.
- 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗОз моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка.
- Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".
- Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.
- 21 серпня стало відомо, що ще троє українських політв'язнів, імовірно, теж перебувають у СІЗО "Лефортово". Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко.
- 22 серпня стало відомо про щонайменше 4 затриманих в Україні, які проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців. Йшлось про колишніх українських військових Олександра Баранова та Олексія Одинцова, росіян Ігоря Кімаковского та Євгена Мефьодова.
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