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У Путина подтвердили, что обсуждали тему обмена удерживаемыми лицами

Четверг, 22 августа 2019, 16:45
У Путина подтвердили, что обсуждали тему обмена удерживаемыми лицами

Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин и президент Франции и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами.

Дословно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами".

Детали: Отвечая на вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

Предыстория: 

  • В августе политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок Тверской области в Москву.
  • Позже адвокат украинского политзаключенного Николая Карпюка заявил, что тот "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Защитник не исключил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.
  • 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк. 
  • Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".
  • Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине.Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа. 
  • 21 августа стало известно, что еще трое украинских политзаключенных, вероятно, тоже находятся в СИЗО "Лефортово". Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко.
  • 22 августа стало известно о как минимум 4 задержанных в Украине, которые проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев. Речь шла о бывших украинских военных Александре Баранове и Алексее Одинцове, россиянах Игоре Кимаковском и Евгении Мефьодове.

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Темы: ПутинполитзаключенныеРосcия
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