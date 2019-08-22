У Путина подтвердили, что обсуждали тему обмена удерживаемыми лицами

Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин и президент Франции и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами.

Дословно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами".

Детали: Отвечая на вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

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