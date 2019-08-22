Побійтесь Бога: Філарет просить Епіфанія не відбирати гроші ліквідованої УПЦ КП

Джерело: прес-служба ліквідованої УПЦ КП

Очільник ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату Філарет закликав митрополита Епіфанія відкликати листа до Ощадбанку і не втручатися в справи УПЦ КП.

За словами Філарета, Епіфаній у листі нібито просить банк закрити рахунок ліквідованої київської патріархії.

Дослівно: "Прошу вас відкликати лист до Ощадбанку про закриття рахунку Київської патріархії і в подальшому не втручатися у справи УПЦ КЦ. Не руйнуйте церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не вашими. Побійтесь Бога! Якщо ви в нього не вірите, то майте хоча б людську совість!"

Деталі: Філарет вважає, що у Епіфанія немає на це підстав, бо 20 червня УПЦ КП на власному соборі вирішила вийти із складу Православної церкви України.

Дослівно: "Це означає, що з 20 червня 2019 року ви (Епіфаній – УП) не являєтесь предстоятелем Київської патріархії, і тому ні ваші рішення, ні постанови священного синоду ПЦУ не мають ніякого відношення до Київської патріархії".

Філарет також додав, не звертався до державних органів про перереєстрацію статуту київської патріархії, ні про зняття з реєстрації.

Що було раніше: У кінці липня Філарет заявив, що Томос православної церкви України не такий як у інших православних церков. Він також турбувався, щоб у ліквідованої УПЦ КП не забрали майна.

27 липня синод ПЦУ створив комісію щодо ліквідації і передачі всього майна УПЦ КП.

30 липня Філарет звернувся до Мін'юсту з проханням продовжити реєстрацію УПЦ КП, у відповідь, Мінкульт нагадав, що УПЦ КП було ліквідовано 15 грудня 2018 року під час Об'єднавчого собору.

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