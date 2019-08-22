Побойтесь Бога: Филарет просит Епифания не отбирать деньги ликвидированной УПЦ КП

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Четверг, 22 августа 2019, 18:29

Источник: пресс-служба ликвидированной УПЦ КП

Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал митрополита Епифания отозвать письмо в Ощадбанк и не вмешиваться в дела УПЦ КП.

Филарет пишет, что  Епифаний в письме якобы просит банк закрыть счет ликвидированной киевской патриархии.

Дословно: "Прошу вас отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КЦ. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!"

Детали: Филарет считает, что в Епифания нет на это оснований, так как 20 июня УПЦ КП на своем соборе решила выйти из состава Православной церкви Украины.

Дословно: "Это означает, что с 20 июня 2019 вы (Епифаний - УП) не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни ваши решения, ни постановления священного синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии".

Он также добавил, что не обращался в государственные органы о перерегистрации устава киевской патриархии, ни о снятии с регистрации.

Что было раньше: В конце июля Филарет заявил, что Томос православной церкви Украины не такой как у других православных церквей. Он также беспокоился, чтобы у УПЦ КП не забрали имущества.

27 июля синод ПЦУ создал комиссию по ликвидации и передачи всего имущества УПЦ КП.

30 июля Филарет обратился в Минюст с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП, в ответ, Минкульт напомнил, что УПЦ КП была ликвидирована 15 декабря 2018 года во время Объединительного собора.

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь во главе с митрополитом Епифанием. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы перешли к ПЦУ.
  • Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
  • Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.
  • На 20 июня Филарет созвал "поместный собор", который "постановил восстановить существования ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины".
  • На съезде 20 июня подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет. Кроме того "синод" Филарета заявил о своих правах на все средства и храмы, которые были в подчинении УПЦ КП.
  • 12 июля стало известно, что ликвидированная УПЦ КП обратилась в скандальный Окружный административный суд Киева, чтобы запретить КГС и КГГА совершать любые действия по передаче или пользование другими лицами, кроме УПЦ КП, некоторых объектов недвижимого имущества.

Украинская правда

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Темы: Филарет церковь Православная Церковь Украины томос Епифаний


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