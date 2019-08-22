Побойтесь Бога: Филарет просит Епифания не отбирать деньги ликвидированной УПЦ КП

Источник: пресс-служба ликвидированной УПЦ КП

Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал митрополита Епифания отозвать письмо в Ощадбанк и не вмешиваться в дела УПЦ КП.

Филарет пишет, что Епифаний в письме якобы просит банк закрыть счет ликвидированной киевской патриархии.

Дословно: "Прошу вас отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КЦ. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!"

Детали: Филарет считает, что в Епифания нет на это оснований, так как 20 июня УПЦ КП на своем соборе решила выйти из состава Православной церкви Украины.

Дословно: "Это означает, что с 20 июня 2019 вы (Епифаний - УП) не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни ваши решения, ни постановления священного синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии".

Он также добавил, что не обращался в государственные органы о перерегистрации устава киевской патриархии, ни о снятии с регистрации.

Что было раньше: В конце июля Филарет заявил, что Томос православной церкви Украины не такой как у других православных церквей. Он также беспокоился, чтобы у УПЦ КП не забрали имущества.

27 июля синод ПЦУ создал комиссию по ликвидации и передачи всего имущества УПЦ КП.

30 июля Филарет обратился в Минюст с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП, в ответ, Минкульт напомнил, что УПЦ КП была ликвидирована 15 декабря 2018 года во время Объединительного собора.

Напомним: