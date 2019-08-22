Москва обменяет 33 россиян на 33 украинцев – росСМИ

9010 просмотров
Четверг, 22 августа 2019, 21:05

Источник: РБК, ТАСС

Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа.

Детали: Адвокат экс-"беркутовца" Александра Саттарова, которого 22 августа суд отпустил из-под стражи, сказал, что обмен пленных состоится 28-29 августа.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова – уже в России. Однако ее российская коллега Татьяна Москалькова до 26 августа будет находиться в отпуске.

Москва не настаивает на обязательном включении в ближайший раунд обмена Кирилла Вышинского, однако, как отмечают источники российских СМИ, "для России принципиален факт его освобождения".

В то же время в МИД РФ информацию не раскрывают, ссылаясь на то, что "все подобные вопросы должны решаться профессионалами и компетентными органами на правовой основе".

Что было ранее: Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, 22 августа проходил юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждали вопрос обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

В МИД Украины уверены, что передача пленных моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.

Предыстория:

  • 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк. 
  • Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".
  • Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине. Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа. 
  • 21 августа стало известно, что еще трое украинских политзаключенных, вероятно, тоже находятся в СИЗО "Лефортово". Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные СМИ


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Путина подтвердили, что обсуждали тему обмена удерживаемыми лицами 22 августа 2019, 16:45
Адвокат говорит о подготовке еще одного обмена: экс-"беркутовца" на пленного моряка 22 августа 2019, 16:17
Тяжело больного Бекирова свозили из СИЗО в больницу и бросили обратно 22 августа 2019, 14:20
Все новости
Главные новости
Москва обменяет 33 россиян на 33 украинцев – росСМИ
Зеленский запустил всемирный флешмоб 
У Путина подтвердили, что обсуждали тему обмена удерживаемыми лицами
"Слуга народа" сложил мандат: вместо него в Раду зайдет кварталовка
Все новости
школа

Какую одежду стоит покупать ребенку в школу

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів