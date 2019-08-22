Москва обменяет 33 россиян на 33 украинцев – росСМИ

Источник: РБК, ТАСС

Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа.

Детали: Адвокат экс-"беркутовца" Александра Саттарова, которого 22 августа суд отпустил из-под стражи, сказал, что обмен пленных состоится 28-29 августа.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова – уже в России. Однако ее российская коллега Татьяна Москалькова до 26 августа будет находиться в отпуске.

Москва не настаивает на обязательном включении в ближайший раунд обмена Кирилла Вышинского, однако, как отмечают источники российских СМИ, "для России принципиален факт его освобождения".

В то же время в МИД РФ информацию не раскрывают, ссылаясь на то, что "все подобные вопросы должны решаться профессионалами и компетентными органами на правовой основе".

Что было ранее: Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, 22 августа проходил юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждали вопрос обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

В МИД Украины уверены, что передача пленных моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.

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