Новини 22 серпня: Росія та G7, позов Богдана проти журналістів

Європейські лідери "поховали" плани повернення РФ до G8, керівник ОП подав позов проти журналістів — новини, які були актуальні 22 серпня.

Про Росію та G7

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вважають безглуздою заяву Зеленського про повернення РФ у G8 й чекають від нього "сигналів".

Європейський Союз виступає проти будь-якого безумовного запрошення Росії приєднатися до переговорів світових лідерів G7. Пропозицію президента США також відкинули Німеччина, Франція і Велика Британія.

Про позов Богдана

Глава Офісу президента Андрій Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів програми "Схеми" та Національної суспільної телерадіокомпанії України. Суть його претензій невідома.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Біля слідчого ізолятора №6 у Кропивницькому розстріляли адвоката Олександра Іванова. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці.

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