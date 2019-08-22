Новости 22 августа: Россия и G7, иск Богдана против журналистов

Европейские лидеры "похоронили" планы возвращения РФ в G8, руководитель ОП подал иск против журналистов — новости, которые были актуальны 22 августа.

О России и G7

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Позже в Министерстве иностранных дел России заявили, что считают несуразным заявление Зеленского о возвращении РФ в G8 и ждут от него "сигналов".

Европейский Союз выступает против безусловного приглашения России присоединиться к переговорам мировых лидеров G7. Предложение президента США также отвергли Германия, Франция и Великобритания.

Об иске Богдана

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Суть его претензий неизвестна.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Избранный народным депутатом по списку "Слуги народа", председатель адвокатского объединения и научный консультант шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк отказался от мандата.

Возле следственного изолятора №6 в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте.

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