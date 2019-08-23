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Труба: СБУшників, які не вгледіли наркобарона, треба допитати з поліграфом

П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:26

Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби

Державне бюро розслідувань допитає трьох працівників СБУ, які могли сприяти втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера під час екстрадиції в аеропорту "Бориспіль", з детектором брехні.

Дослівно: "ДБР перевіряє можливу причетність працівників СБУ до організації втечі затриманого. В рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші спеціалісти сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа.

У ДБР працюють професійні поліграфологи, яких ми залучаємо для встановлення фактів у кримінальних провадженнях".

Деталі: Труба пише, що практика допиту з детектором брехні "досить успішно використовується в світі". Він також опирається на дослідження Американської асоціації операторів поліграфа і стверджує, що одержана за його допомогою інформація у 87-96% випадків ефективно використовується в досудовому розслідуванні.

Тим часом, Труба опублікував знімок зі святкування Дня держпрапора у ДБР. Зокрема, футбольна команда ДБР взяла участь у щорічному турнірі "Кубок Незалежності – 2019". 

 

Поліграф – це детектор брехні, який на основі таких психофізіологічних реакцій особи, як раптове підвищення тиску, підвищення серцебиття тощо повинен вказувати на те, бреше вона чи говорить правду.

Неупереджені спеціалісти відзначають, що майже у третині випадків результати не відповідатимуть дійсності.

Право на проходження поліграфа закріпили законом України про нацполіцію – для осіб, які бажають вступити на службу до її лав. Результати тестів на поліграфі також не є вирішальним доказом в українських судах.

Що було раніше: У серпні печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати 5-го президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.

Дозвіл на допит із застосуванням детектора брехні дали у провадженні щодо ймовірного ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

У Порошенка назвали це піар-ходом і від поліграфу відмовилися.

Нагадаємо: 

  • 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні перед екстрадицією до Ізраїлю. 
  • Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти металодетектор, і наркоторговець утік.
  • Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторониливід виконання службових обов’язків.
  • Згодом в СБУ заявили, що втечі наркобарона під час його екстрадиції могли посприяти троє співробітниківслужби.
  • Силовиків, які здійснювали екстрадицію наркобарона і самого Амоса Дов Сільверу було затримано
  • В ніч на 18 серпня наркобарона було екстрадованоз України. 

Українська правда
Теми: ДБРСБУ
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