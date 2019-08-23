Труба: СБУшників, які не вгледіли наркобарона, треба допитати з поліграфом
Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби
Державне бюро розслідувань допитає трьох працівників СБУ, які могли сприяти втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера під час екстрадиції в аеропорту "Бориспіль", з детектором брехні.
Дослівно: "ДБР перевіряє можливу причетність працівників СБУ до організації втечі затриманого. В рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші спеціалісти сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа.
У ДБР працюють професійні поліграфологи, яких ми залучаємо для встановлення фактів у кримінальних провадженнях".
Деталі: Труба пише, що практика допиту з детектором брехні "досить успішно використовується в світі". Він також опирається на дослідження Американської асоціації операторів поліграфа і стверджує, що одержана за його допомогою інформація у 87-96% випадків ефективно використовується в досудовому розслідуванні.
Тим часом, Труба опублікував знімок зі святкування Дня держпрапора у ДБР. Зокрема, футбольна команда ДБР взяла участь у щорічному турнірі "Кубок Незалежності – 2019".
Поліграф – це детектор брехні, який на основі таких психофізіологічних реакцій особи, як раптове підвищення тиску, підвищення серцебиття тощо повинен вказувати на те, бреше вона чи говорить правду.
Неупереджені спеціалісти відзначають, що майже у третині випадків результати не відповідатимуть дійсності.
Право на проходження поліграфа закріпили законом України про нацполіцію – для осіб, які бажають вступити на службу до її лав. Результати тестів на поліграфі також не є вирішальним доказом в українських судах.
Що було раніше: У серпні печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати 5-го президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.
Дозвіл на допит із застосуванням детектора брехні дали у провадженні щодо ймовірного ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
У Порошенка назвали це піар-ходом і від поліграфу відмовилися.
Нагадаємо:
- 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні перед екстрадицією до Ізраїлю.
- Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти металодетектор, і наркоторговець утік.
- Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторониливід виконання службових обов’язків.
- Згодом в СБУ заявили, що втечі наркобарона під час його екстрадиції могли посприяти троє співробітниківслужби.
- Силовиків, які здійснювали екстрадицію наркобарона і самого Амоса Дов Сільверу було затримано.
- В ніч на 18 серпня наркобарона було екстрадованоз України.