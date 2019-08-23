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Труба: СБУшников, которые не доглядели наркобарона, надо допросить с полиграфом

Пятница, 23 августа 2019, 16:26

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы

Государственное бюро расследований допросит трех работников СБУ, которые могли способствовать бегству наркобарона Амоса Дов Сильвера во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь", с применением полиграфа.

Дословно: "ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа.

В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов в уголовных производствах".

Детали: Труба пишет, что практика допроса с детектором лжи "достаточно успешно используется в мире". Он также опирается на исследования Американской ассоциации операторов полиграфа и утверждает, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании.

Между тем, Труба опубликовал снимок с празднования Дня госфлага в ГБР. В частности, футбольная команда ГБР приняла участие в ежегодном турнире "Кубок Независимости - 2019".

 

Полиграф - это детектор лжи, который на основе таких психофизиологических реакций человека, как внезапное повышение давления, повышение сердцебиения и т.д. должен указывать на то, лжет он или говорит правду.

Беспристрастные специалисты отмечают, что почти в трети случаев результаты не соответствуют действительности.

Право на прохождение полиграфа закрепили законом Украины о нацполиции - для лиц, желающих поступить на службу в ее ряды. Результаты тестов на полиграфе также не являются решающим доказательством в украинских судах.

Что было раньше: Печерский районный суд Киева дал разрешение допросить президента Петра Порошенко в Госбюро расследований с применением полиграфа.

Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

У Порошенко назвали это пиар-ходом и от полиграфа отказались.

Напомним:

  • 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, бежал от правоохранителейв столичном аэропорту "Борисполь" перед экстрадицией в Израиль.
  • Перед посадкой на самолет в Тель-Авив с Сильверы сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, и наркоторговец сбежал.
  • Сотрудников СБУ, которые отвечали за экстрадицию Сильвера, отстранили от выполнения служебных обязанностей.
  • Позже в СБУ заявили, что побегу наркобарона во время его экстрадиции могли содействовать трое сотрудников службы.
  • Силовики, которые осуществляли экстрадицию наркобарона и сам Амос Дов Сильвера были задержаны.
  • В ночь на 18 августа наркобарона экстрадировали из Украины.

Украинская правда

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Темы: ГБРСБУ
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