Труба: СБУшников, которые не доглядели наркобарона, надо допросить с полиграфом
Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы
Государственное бюро расследований допросит трех работников СБУ, которые могли способствовать бегству наркобарона Амоса Дов Сильвера во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь", с применением полиграфа.
Дословно: "ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа.
В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов в уголовных производствах".
Детали: Труба пишет, что практика допроса с детектором лжи "достаточно успешно используется в мире". Он также опирается на исследования Американской ассоциации операторов полиграфа и утверждает, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании.
Между тем, Труба опубликовал снимок с празднования Дня госфлага в ГБР. В частности, футбольная команда ГБР приняла участие в ежегодном турнире "Кубок Независимости - 2019".
Полиграф - это детектор лжи, который на основе таких психофизиологических реакций человека, как внезапное повышение давления, повышение сердцебиения и т.д. должен указывать на то, лжет он или говорит правду.
Беспристрастные специалисты отмечают, что почти в трети случаев результаты не соответствуют действительности.
Право на прохождение полиграфа закрепили законом Украины о нацполиции - для лиц, желающих поступить на службу в ее ряды. Результаты тестов на полиграфе также не являются решающим доказательством в украинских судах.
Что было раньше: Печерский районный суд Киева дал разрешение допросить президента Петра Порошенко в Госбюро расследований с применением полиграфа.
Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
У Порошенко назвали это пиар-ходом и от полиграфа отказались.
Напомним:
- 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, бежал от правоохранителейв столичном аэропорту "Борисполь" перед экстрадицией в Израиль.
- Перед посадкой на самолет в Тель-Авив с Сильверы сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, и наркоторговец сбежал.
- Сотрудников СБУ, которые отвечали за экстрадицию Сильвера, отстранили от выполнения служебных обязанностей.
- Позже в СБУ заявили, что побегу наркобарона во время его экстрадиции могли содействовать трое сотрудников службы.
- Силовики, которые осуществляли экстрадицию наркобарона и сам Амос Дов Сильвера были задержаны.
- В ночь на 18 августа наркобарона экстрадировали из Украины.
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