Ситник: У "справі Мартиненка" на суд тиснули 18 нардепів і три міністри

Джерело: Інтерв'ю очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в ефірі "Українського радіо"

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку у залі суду перебували 18 нардепів та три діючих міністри, які здійснювали "безпосередній тиск на суддю".

Пряма мова Ситника: "Я не хотів би говорити про корумпованість суддів, тут потрібно говорити ще й про незахищеність суддів перед певними процесами. Повертаючись до справи Мартиненка - коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебувало 18 членів парламенту і три діючих міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю".

"У таких умовах дійсно дуже важко здійснювати правосуддя", - додав він.

Ситник зазначив, що у справах НАБУ жоден виправдувальний вирок не набрав чинності.

"Ще жодна справа не розвалена, тому що жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це тільки перша інстанція", - заявив глава НАБУ.

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