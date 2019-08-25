Ситник: У "справі Мартиненка" на суд тиснули 18 нардепів і три міністри

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Неділя, 25 серпня 2019, 13:44

Джерело: Інтерв'ю очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в ефірі "Українського радіо"  

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку у залі суду перебували 18 нардепів та три діючих міністри, які здійснювали "безпосередній тиск на суддю". 

Пряма мова Ситника: "Я не хотів би говорити про корумпованість суддів, тут потрібно говорити ще й про незахищеність суддів перед певними процесами. Повертаючись до справи Мартиненка -  коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебувало 18 членів парламенту і три діючих міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю".

"У таких умовах дійсно дуже важко здійснювати правосуддя", - додав він. 

Ситник зазначив, що у справах НАБУ жоден виправдувальний вирок не набрав чинності.

"Ще жодна справа не розвалена, тому що жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це тільки перша інстанція", - заявив глава НАБУ. 

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Нагадаємо, 

  • 20 квітня 2017 року НАБУ затримало екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації і розкраданні 17,28 млн доларів під час закупівлі уранового концентрату для державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.
  • Мартиненка відпустили на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.
  • 14 серпня Солом'янський суд відмовив у задоволенні клопотання Мартиненка щодо зміни запобіжного заходу в частині зобов'язання не виїжджати без дозволу з Києва та Київської області, а також здавати документи для виїзду за кордон.
  • 17 серпня суд дозволив Мартиненку залишати межі Києва й області, частково задовольнивши клопотання про продовження запобіжного заходу Мартиненко до 17 жовтня 2017 р. 

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Теми: Мартиненко суд Ситник НАБУ


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