Сытник: В "деле Мартыненко" на суд давили 18 нардепов и три министра
Источник: Интервью главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в эфире "Украинского радио"
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "непосредственное давление на судью".
Прямая речь Сытника: "Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушался мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, осуществляли непосредственное давление на судью".
"В таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие", добавил он.
Сытник отметил, что по делам НАБУ ни один оправдательный приговор не вступил в силу.
"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - заявил глава НАБУ.
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"Ядерное обогащения Николая Мартыненко"
Напомним,
- 20 апреля 2017 г. НАБУ задержало экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении 17,28 млн. долларов при закупке уранового концентрата для госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд принять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. Гривен.
- Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.
- 14 августа Соломенский суд отказал в удовлетворении ходатайства Мартыненко об изменении меры пресечения в части обязательства не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдавать документы для выезда за границу.
- 17 августа суд разрешил Мартыненко покидать пределы Киева и области, частично удовлетворив ходатайство о продлении меры пресечения Мартыненко к 17 октября 2017 г.