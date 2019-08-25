Сытник: В "деле Мартыненко" на суд давили 18 нардепов и три министра

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Воскресенье, 25 августа 2019, 13:44

Источник: Интервью главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в эфире "Украинского радио"

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "непосредственное давление на судью".

Прямая речь Сытника: "Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушался мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, осуществляли непосредственное давление на судью".

"В таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие", добавил он. 

Сытник отметил, что по делам НАБУ ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - заявил глава НАБУ.

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Темы: Мартыненко суд Сытник НАБУ


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