Джерело: спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Дата візиту президента Володимира Зеленського до США досі не узгоджена.

Пряма мова Волкера: Ми поки не маємо дати.

Обидва президенти очікуються на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І мати там бесіду. Але ми все ще працюємо над датами візиту до Білого Дому.

Деталі: Волкер зазначив, що у Зеленського поки не було можливості втілити свої ініціативи, бо парламент ще не розпочав роботу.

Пряма мова: Ми хочемо близько працювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягнула українська влада і про наші досягнення у двосторонній співпраці.

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