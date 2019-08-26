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У США під час візиту Зеленського хочуть поговорити про його досягнення

Понеділок, 26 серпня 2019, 22:16
У США під час візиту Зеленського хочуть поговорити про його досягнення

Джерело: спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Дата візиту президента Володимира Зеленського до США досі не узгоджена.

Пряма мова Волкера: Ми поки не маємо дати.

Обидва президенти очікуються на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І мати там бесіду. Але ми все ще працюємо над датами візиту до Білого Дому.

Деталі: Волкер зазначив, що у Зеленського поки не було можливості втілити свої ініціативи, бо парламент ще не розпочав роботу.

Пряма мова: Ми хочемо близько працювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягнула українська влада і про наші досягнення у двосторонній співпраці.

Передісторія:

  • 1 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
  • Пізніше ЗМІ з посиланням на Бориса Тизенгаузена, якого вони назвали позаштатним радником президента, повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Трампом найімовірніше після саміту G20 (28-29 червня 2019 року).
  • В Адміністрації президента заявили, що інформація про дату зустрічі Зеленського з Трампом – неправдива, і що Тизенгаузен не є радником Зеленського.
  • 13 червня посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні.
  • 3 серпня Зеленський повідомив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні планується у вересні.
  • 9 серпня тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор заявив, що дата офіційного візиту президента України до США ще не визначена, але Володимир Зеленський і Дональд Трамп зможуть поспілкуватися у Варшаві та Нью-Йорку.
  • 1 вересня лідери багатьох країн, в тому числі президенти України та США,приїдуть до Польщі на заходи у зв’язку з 80-річчям початку Другої світової війни.

Українська правда

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Теми: СШАЗеленський
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