В США во время визита Зеленского хотят поговорить о его достижениях
Источник: спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
Дата визита президента Владимира Зеленского в США до сих пор не согласована.
Прямая речь Волкера: Мы пока не имеем даты.
Оба президента ожидаются на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И иметь там беседу. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый Дом.
Детали: Волкер отметил, что у Зеленского пока не было возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще не начал работу.
Прямая речь: Мы хотим близко работать с новой командой за выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве.
Предыстория:
- 1 июня стало известно, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
- Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).
- В Администрации президента заявили, что информация о дате встречи Зеленского с Трампом – неправдивая, и Тизенгаузен не является советником Зеленского.
- 13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.
- 3 августа Зеленский сообщил, что его встреча с Трампом в Вашингтоне планируется в сентябре.
- 9 августа временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что дата официального визита президента Украины в США еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке.
- 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.