Источник: спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

Дата визита президента Владимира Зеленского в США до сих пор не согласована.

Прямая речь Волкера: Мы пока не имеем даты.

Оба президента ожидаются на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И иметь там беседу. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый Дом.

Детали: Волкер отметил, что у Зеленского пока не было возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще не начал работу.

Прямая речь: Мы хотим близко работать с новой командой за выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве.

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