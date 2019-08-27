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Трампу радять таки запросити Україну на наступну зустріч G7

Вівторок, 27 серпня 2019, 09:58
Трампу радять таки запросити Україну на наступну зустріч G7

Джерело: "Радіо Свобода", Twitter Майкла Карпентера

Директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер радить американському президенту Дональду Трампу запросити Україну на наступний саміт "Групи семи".

Пряма мова Карпентера: "Повідомляється, що Трамп (за вечерею лідерів G7 – ред.) наполягав на поверненні Росії до "Великої сімки", проти чого виступили інші лідери (групи). Що ще має відбутися, щоб переконати скептиків, що Трамп – маріонетка Путіна?..

Дорогий Дональде Трампе, як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це бурхлива демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава.

Поки Ви там, чому Ви не скажете президенту Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України?".

Передісторія:

  • 24-26 серпня у місті Біарріц (Франція) проходив саміт G7 (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія). Його супроводжували протести.
  • На саміті лідери "Групи семи" погодилися, що G7 варто зміцнити діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, але повертати росіян за стіл зарано.
  • Президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн "Великої сімки" під час саміту у Біарриці, бо наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ. Трампа підтримав лише прем'єр-міністр Італії, Японія утрималася, інші країни виступили проти.
  • Дональд Трамп усе одно хоче запросити Росію на наступний саміт і готовий запропонувати Володимиру Путіну приїхати.
  • У Кремлі аявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.
  • До початку саміту "Групи семи" у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск порадив лідерам G7 замість того, щоб вітати на наступній зустрічі представника Росії, запросити в статусі гостя Україну.
  • Причини, з яких Росію виключили з G8 в 2014 році, досі залишаються в силі.
  • Рік тому в Канаді президент США вже пропонував запросити Росію до "Групи семи" (G7) та не виключав відмови від невизнання анексії Росією українського Криму.
  • Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої "Групи семи" провідних держав світу без виконання нею певних умов.

Теми: G7СШАТрамп
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