Трампу радять таки запросити Україну на наступну зустріч G7

Джерело: "Радіо Свобода", Twitter Майкла Карпентера

Директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер радить американському президенту Дональду Трампу запросити Україну на наступний саміт "Групи семи".

Пряма мова Карпентера: "Повідомляється, що Трамп (за вечерею лідерів G7 – ред.) наполягав на поверненні Росії до "Великої сімки", проти чого виступили інші лідери (групи). Що ще має відбутися, щоб переконати скептиків, що Трамп – маріонетка Путіна?..

Дорогий Дональде Трампе, як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це бурхлива демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава.

Поки Ви там, чому Ви не скажете президенту Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України?".

Dear @realDonaldTrump,



How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It's a vibrant democracy that's fighting to survive as a sovereign state. While you're at it, why don't you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine.