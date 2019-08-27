Трампу радять таки запросити Україну на наступну зустріч G7

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Вівторок, 27 серпня 2019, 09:58

Джерело: "Радіо Свобода", Twitter Майкла Карпентера

Директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер радить американському президенту Дональду Трампу запросити Україну на наступний саміт "Групи семи".

Пряма мова Карпентера: "Повідомляється, що Трамп (за вечерею лідерів G7 – ред.) наполягав на поверненні Росії до "Великої сімки", проти чого виступили інші лідери (групи). Що ще має відбутися, щоб переконати скептиків, що Трамп – маріонетка Путіна?..

Дорогий Дональде Трампе, як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це бурхлива демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава.

Поки Ви там, чому Ви не скажете президенту Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України?".

Передісторія:

  • До початку саміту "Групи семи" у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск порадив лідерам G7 замість того, щоб вітати на наступній зустрічі представника Росії, запросити в статусі гостя Україну.
  • Перед цим Трамп виступив за відновлення "Великої вісімки" (G8) шляхом повернення Росії до діалогу групи найпотужніших держав.
  • Рік тому в Канаді президент США вже пропонував запросити Росію до "Групи семи" (G7) та не виключав відмови від невизнання анексії Росією українського Криму.
  • Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої "Групи семи" провідних держав світу без виконання нею певних умов.

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Теми: G7 США Трамп


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