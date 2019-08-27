Трампу советуют таки пригласить Украину на следующую встречу G7

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Вторник, 27 августа 2019, 09:58

Источник: "Радио Свобода", Twitter Майкла Карпентера

Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер советует американскому президенту Дональду Трампу пригласить Украину на следующий саммит "Группы семи".

Прямая речь Карпентера: "Сообщается, что Трамп (за ужином лидеров G7 – ред.) настаивал на возвращении России к "Большой семерки", против чего выступили другие лидеры (группы). Что еще должно произойти, чтобы убедить скептиков, что Трамп – марионетка Путина?..

Дорогой Дональд Трамп, как на счет приглашения Украины на следующую встрече G7? Это бурная демократия, которая борется за выживание как суверенное государство.

Пока Вы там, почему Вы не скажете президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины?".

Предыстория:

  • До начала саммита "Группы семи" во французском Биаррице глава Европейского совета Дональд Туск посоветовал лидерам G7 вместо того, чтобы приветствовать на следующей встрече представителя России, пригласить в статусе гостя Украину.
  • Перед этим Трамп выступил за восстановление "Большой восьмерки" (G8) путем возвращения России к диалогу группы самых мощных государств.
  • Год назад в Канаде президент США уже предлагал пригласить Россию в "Группу семи" (G7) и не исключал отказаа от непризнания аннексии Россией украинского Крыма.
  • Европейский союз выступает против какого бы то ни было приглашения России вернуться к переговорам в рамках "Группы семи"  ведущих государств мира без выполнения им определенных условий.

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Темы: G7 США Трамп


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