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Трампу советуют таки пригласить Украину на следующую встречу G7

Вторник, 27 августа 2019, 09:58
Трампу советуют таки пригласить Украину на следующую встречу G7

Источник: "Радио Свобода", Twitter Майкла Карпентера

Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер советует американскому президенту Дональду Трампу пригласить Украину на следующий саммит "Группы семи".

Прямая речь Карпентера: "Сообщается, что Трамп (за ужином лидеров G7 – ред.) настаивал на возвращении России к "Большой семерки", против чего выступили другие лидеры (группы). Что еще должно произойти, чтобы убедить скептиков, что Трамп – марионетка Путина?..

Дорогой Дональд Трамп, как на счет приглашения Украины на следующую встрече G7? Это бурная демократия, которая борется за выживание как суверенное государство.

Пока Вы там, почему Вы не скажете президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины?".

Предыстория:

  • 24-26 августа в городе Биарриц (Франция) проходил саммит G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония). Его сопровождали протесты.
  • На саммите лидеры "Группы семи" согласились, что G7 следует укрепить диалог и координацию с Россией по текущим кризисам, но возвращать россиян за стол преждевременно.
  • Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран "Большой семерки" на саммите в Биаррице, поскольку настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ. Трампа поддержал лишь премьер-министр Италии, Япония воздержалась, другие страны выступили против.
  • Дональд Трамп все равно хочет пригласить Россию на следующий саммит и готов предложить Владимиру Путину приехать.
  • В Кремле заявили, что не считают возможным возвращение в G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.
  • До начала саммита "Группы семи" во французском Биаррице глава Европейского совета Дональд Туск посоветовал лидерам G7 вместо того, чтобы приветствовать на следующей встрече представителя России, пригласить в статусе гостя Украину.
  • Причины, по которым Россию исключили из G8 в 2014 году, до сих пор остаются в силе
  • Год назад в Канаде президент США уже предлагал пригласить Россию в "Группу семи" (G7) и не исключал отказаа от непризнания аннексии Россией украинского Крыма.
  • Европейский союз выступает против какого бы то ни было приглашения России вернуться к переговорам в рамках "Группы семи"  ведущих государств мира без выполнения им определенных условий.

Темы: G7СШАТрамп
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