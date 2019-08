Трампу советуют таки пригласить Украину на следующую встречу G7

Источник: "Радио Свобода", Twitter Майкла Карпентера

Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер советует американскому президенту Дональду Трампу пригласить Украину на следующий саммит "Группы семи".

Прямая речь Карпентера: "Сообщается, что Трамп (за ужином лидеров G7 – ред.) настаивал на возвращении России к "Большой семерки", против чего выступили другие лидеры (группы). Что еще должно произойти, чтобы убедить скептиков, что Трамп – марионетка Путина?..

Дорогой Дональд Трамп, как на счет приглашения Украины на следующую встрече G7? Это бурная демократия, которая борется за выживание как суверенное государство.

Пока Вы там, почему Вы не скажете президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины?".

Dear @realDonaldTrump,



How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It's a vibrant democracy that's fighting to survive as a sovereign state. While you're at it, why don't you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine.