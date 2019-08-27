Раді знадобилося більше часу на домовленості – збереться ввечері

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Артура Герасимова.

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання збереться на засідання о 18:00 у вівторок, а не о 12:00, як планувалося раніше

Пряма мова Артура Герасимова ("Європейська солідарність"): "Через те, що тривають постійні дуже конструктивні консультації між представниками всіх фракцій парламенту і керівництвом підготовчої групи, через ці консультацій потрібен додатковий час.

Сьогодні робоча група відбудеться не о 12 годині, як оголошувалося, а ввечері, о 18 годині".

Деталі: Станом на 10:50 представники політичних сил працюють у підгрупах із підготовки першого засідання Верховної Ради нового скликання.

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