Раді знадобилося більше часу на домовленості – збереться ввечері

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Вівторок, 27 серпня 2019, 11:05

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Артура Герасимова.

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання збереться на засідання о 18:00 у вівторок, а не о 12:00, як планувалося раніше

Пряма мова Артура Герасимова ("Європейська солідарність"): "Через те, що тривають постійні дуже конструктивні консультації між представниками всіх фракцій парламенту і керівництвом підготовчої групи, через ці консультацій потрібен додатковий час.

Сьогодні робоча група відбудеться не о 12 годині, як оголошувалося, а ввечері, о 18 годині".

Деталі: Станом на 10:50 представники політичних сил працюють у підгрупах із підготовки першого засідання Верховної Ради нового скликання.

Передісторія:

  • 26 серпня майбутні депутати ділили комітети в межах підготовчої групи.
  • У "Слузі народу" запропонували опозиційним фракціям очолити комітети з питань прав людини і деокупацію тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції, а також комісію з питань ветеранів.
  • За даними УП, комітет зі свободи слова очолить представник "Опозиційної платформи – За життя", з питань молоді та спорту – "Батьківщини", з питань євроінтеграції – "Європейської солідарності".
  • Тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів очолить представник "Європейської солідарності" Яна Зінкевич.

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Теми: Верховна Рада


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