Герасимов: У Раді з'явиться спецкомісія з питань ветеранів, ім'я глави вже відоме
Джерело: коментар обраного нардепом від партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова, повідомляє Інтерфакс-Україна
У Верховній Раді буде створено тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів, яку очолить представник "Європейської солідарності" Яна Зінкевич.
Деталі: За словами Герасимова, рішення про створення тимчасової спецкомісії з питань ветеранів було прийнято підготовчої депутатської групою 26 серпня.
"Підготовча підгрупа проголосувала попередньо за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівником була одноголосно обрана представник "Європейської солідарності" Яна Зінкевич", - повідомив Герасимов.
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