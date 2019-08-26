Герасимов: У Раді з'явиться спецкомісія з питань ветеранів, ім'я глави вже відоме

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Понеділок, 26 серпня 2019, 15:37

Джерело: коментар обраного нардепом від партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова, повідомляє Інтерфакс-Україна

У Верховній Раді буде створено тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів, яку очолить представник "Європейської солідарності" Яна Зінкевич.

Деталі: За словами Герасимова, рішення про створення тимчасової спецкомісії з питань ветеранів було прийнято підготовчої депутатської групою 26 серпня.

"Підготовча підгрупа проголосувала попередньо за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівником була одноголосно обрана представник "Європейської солідарності" Яна Зінкевич", - повідомив Герасимов.

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Теми: Верховна Рада комітети АТО Донбас


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