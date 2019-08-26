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Герасимов: У Раді з'явиться спецкомісія з питань ветеранів, ім'я глави вже відоме

Понеділок, 26 серпня 2019, 15:37

Джерело: коментар обраного нардепом від партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова, повідомляє Інтерфакс-Україна

У Верховній Раді буде створено тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів, яку очолить представник "Європейської солідарності" Яна Зінкевич.

Деталі: За словами Герасимова, рішення про створення тимчасової спецкомісії з питань ветеранів було прийнято підготовчої депутатської групою 26 серпня.

"Підготовча підгрупа проголосувала попередньо за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівником була одноголосно обрана представник "Європейської солідарності" Яна Зінкевич", - повідомив Герасимов.

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  • Раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини і деокупацію тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.
  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
  • Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.
  • Тимчасова президія на врочистому засіданні Верховної Ради складатиметься з Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука, Юлія Іоффе, Андрія Кожем'якіна, Михайла Забродського та Ярослава Железняка.
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Теми: Верховна РадакомітетиАТОДонбас
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