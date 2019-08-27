Раде понадобилось больше времени на договоренности – соберется вечером

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Артура Герасимова.

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, а не в 12:00, как планировалось ранее

Прямая речь Артура Герасимова ("Европейская солидарность"): "Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время.

Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов".

Детали: По состоянию на 10:50 представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Верховной Рады нового созыва.