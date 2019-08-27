Раде понадобилось больше времени на договоренности – соберется вечером
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Артура Герасимова.
Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, а не в 12:00, как планировалось ранее
Прямая речь Артура Герасимова ("Европейская солидарность"): "Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время.
Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов".
Детали: По состоянию на 10:50 представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Верховной Рады нового созыва.
Знать больше Рада 9.0: все о первом заседании, новом спикере, фракциях и комитетах
Предыстория:
- 26 августа будущие депутаты делили комитеты в пределах подготовительной группы.
- В "Слуге народа" планируют председательствовать в 21 комитете Верховной Рады из 23-х, а другим партиям позволить пропорционально участвовать во всех комитетах.
- Президентская партия предложила оппозиционным фракциям возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции, а также комиссию по вопросам ветеранов.
- По данным УП, комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь", по вопросам молодежи и спорта – "Батькивщины", по вопросам евроинтеграции – "Европейской солидарности".
- Временную специальную комиссию по вопросам ветеранов возглавит представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.