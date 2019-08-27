"Європейська солідарність" висуває у віце-спікери Джемілєва
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника "ЄС" Артура Герасимова.
Обрані нардепи від "Європейської солідарності" вирішили висунути кандидатуру лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва на посаду віце-спікера Верховної Ради 9 скликання.
Артур Герасимов: "Сьогодні відбулося засідання (майбутньої – ред.) фракції партії "Європейська солідарність"...
І одноголосно, при одній людині, який утримався, ми прийняли рішення на посаду віце-спікера висувати українську легенду Мустафу Джемілєва.
Деталі: Джемілєв – відомий радянський дисидент і політв'язень, провідник кримськотатарського національного руху. Нині він є депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка". З 2014 по 2019 роки був уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу.
Крім того, "ЄС" запропонувала віддати ще одну посаду своєму партійцю, відомому кримськотатарському політку, заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу. Його партія хоче призначити головою комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.
Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети
Передісторія:
- Посади спікера та віце-спікера у новій Раді мають обійняти нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
- На початку серпня УП повідомляла, що "Слуга народу" була готова віддати опозиції три посади, зокрема, віце-спікера.
- При цьому "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука відмовились від позиції заступника голови Ради.
- Посаду також пропонували "Опозиційній платформі – За життя".
- Пізніше стало відомо, що крісло віце-спікера влада вирішила віддати позафракційним депутатам.
- В "ЄС" говорили, що збираються найближчим часом подати свого кандидата у віце-спікери.
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