"Європейська солідарність" висуває у віце-спікери Джемілєва

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника "ЄС" Артура Герасимова.

Обрані нардепи від "Європейської солідарності" вирішили висунути кандидатуру лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва на посаду віце-спікера Верховної Ради 9 скликання.

Артур Герасимов: "Сьогодні відбулося засідання (майбутньої – ред.) фракції партії "Європейська солідарність"...

І одноголосно, при одній людині, який утримався, ми прийняли рішення на посаду віце-спікера висувати українську легенду Мустафу Джемілєва.

Деталі: Джемілєв – відомий радянський дисидент і політв'язень, провідник кримськотатарського національного руху. Нині він є депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка". З 2014 по 2019 роки був уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу.

Крім того, "ЄС" запропонувала віддати ще одну посаду своєму партійцю, відомому кримськотатарському політку, заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу. Його партія хоче призначити головою комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Передісторія: