"Европейская солидарность" выдвигает в вице-спикеры Джемилева
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя "ЕС" Артура Герасимова.
Избранные нардепы от "Европейской солидарности" решили выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на должность вице-спикера Верховной Рады 9 созыва.
Артур Герасимов: "Сегодня состоялось заседание (будущей – ред.) фракции партии "Европейская солидарность"...
И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева".
Детали: Джемилев – известный советский диссидент и политзаключенный, руководитель крымскотатарского национального движения. Сейчас он является депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко". С 2014 по 2019 годы был уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа.
Знать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты
Предыстория:
- Должности спикера и вице-спикера в новой Раде должны занять нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
- В начале августа УП сообщала, что "Слуга народа" была готова отдать оппозиции три должности, в частности, вице-спикера.
- При этом "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука отказались от позиции заместителя главы Рады.
- Должность также предлагали "Оппозиционной платформе – За жизнь".
- Позже стало известно, что кресло вице-спикера власти решили отдать внефракционным депутатам.
- В "ЕС" говорили, что собираются в ближайшее время подать своего кандидата в вице-спикеры.
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