"Европейская солидарность" выдвигает в вице-спикеры Джемилева

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя "ЕС" Артура Герасимова.

Избранные нардепы от "Европейской солидарности" решили выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на должность вице-спикера Верховной Рады 9 созыва.

Артур Герасимов: "Сегодня состоялось заседание (будущей – ред.) фракции партии "Европейская солидарность"...

И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева".

Детали: Джемилев – известный советский диссидент и политзаключенный, руководитель крымскотатарского национального движения. Сейчас он является депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко". С 2014 по 2019 годы был уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа.

Кроме того, "ЕС" предложила отдать еще одну должность своем партийцу, известному крымскотатарскому политку, заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу. Его партия хочет назначить главой комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и нацменьшинств.

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