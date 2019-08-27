"Европейская солидарность" выдвигает в вице-спикеры Джемилева

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Вторник, 27 августа 2019, 18:27

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя "ЕС" Артура Герасимова.

Избранные нардепы от "Европейской солидарности" решили выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на должность вице-спикера Верховной Рады 9 созыва.

Артур Герасимов: "Сегодня состоялось заседание (будущей – ред.) фракции партии "Европейская солидарность"...

И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева".

Детали: Джемилев – известный советский диссидент и политзаключенный, руководитель крымскотатарского национального движения. Сейчас он является депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко". С 2014 по 2019 годы был уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа.

Знать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Предыстория:

  • Должности спикера и вице-спикера в новой Раде должны занять нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
  • В начале августа УП сообщала, что "Слуга народа" была готова отдать оппозиции три должности, в частности, вице-спикера.
  • При этом "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука отказались от позиции заместителя главы Рады.
  • Должность также предлагали "Оппозиционной платформе – За жизнь".
  • Позже стало известно, что кресло вице-спикера власти решили отдать внефракционным депутатам.
  • В "ЕС" говорили, что собираются в ближайшее время подать своего кандидата в вице-спикеры.

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Темы: Европейская солидарность Джемилев Верховная Рада


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