"Европейская солидарность" выдвигает в вице-спикеры Джемилева

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя "ЕС" Артура Герасимова.

Избранные нардепы от "Европейской солидарности" решили выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на должность вице-спикера Верховной Рады 9 созыва.

Артур Герасимов: "Сегодня состоялось заседание (будущей – ред.) фракции партии "Европейская солидарность"...

И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева".

Детали: Джемилев – известный советский диссидент и политзаключенный, руководитель крымскотатарского национального движения. Сейчас он является депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко". С 2014 по 2019 годы был уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа.

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