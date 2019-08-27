Нардеп Лещенко розповів, хто очолить ключові міністерства і Генпрокуратуру
Джерело: нардеп Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко
За версією народного депутата Верховної Ради 8 скликання Сергія Лещенка, Кабінет міністрів очолить Олексій Гончарук, а генеральну прокуратуру - Руслан Рябошапка.
Відзначимо, що прізвища ймовірних очільників міністерств звучали раніше, зокрема, і в публікаціях УП. Офіційну інформацію щодо призначень у владі обіцяють після першого засідання Ради 29 серпня.
За словами Лещенка, станом на 27 серпня кадрові призначення у новому уряді виглядають так:
- Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук;
- Міністр фінансів - Оксана Маркарова;
- Міністр економіки - Тимофій Милованов;
- Міністр інфраструктури - Владислав Криклій (за іншою версією, Криклій очолить комітет Верховної Ради);
- Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР);
- Міністр ЖКГ - Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ніздря);
- Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко (Михайло Радуцький очолить профільний комітет ВР);
- Міністр оборони - Андрій Загороднюк.
Крім того, за інформацією УП, міністром юстиції може стати Ірина Венедиктова.
Лещенко вважає, що на посаду генпрокурора розглядають кандидатуру Руслана Рябошапки.
Деталі: За словами депутата, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може залишитися на посаді, або стане віце-прем‘єром із силових питань, або секретарем РНБО. На думку нардепа, Авакова мають звільнити.
Раніше УП повідомляла, що Аваков може залишитися на посаді чи обійняти посаду віце-прем‘єра (із силових питань).
Претендент на крісло міністра економіки Милованов у переписці з кореспондентом УП відзначив, що офіційно до нього з пропозиціями не зверталися. На думку Милованова, інформація з приводу складу нового Кабінету міністрів з’явиться у найближчі дні.
Урочисте засідання нової Верховної Ради відбудеться 29 серпня.
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