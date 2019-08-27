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Нардеп Лещенко розповів, хто очолить ключові міністерства і Генпрокуратуру

Вівторок, 27 серпня 2019, 16:02
Нардеп Лещенко розповів, хто очолить ключові міністерства і Генпрокуратуру

Джерело: нардеп Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко

За версією народного депутата Верховної Ради 8 скликання Сергія Лещенка, Кабінет міністрів очолить Олексій Гончарук, а генеральну прокуратуру - Руслан Рябошапка.

Відзначимо, що прізвища ймовірних очільників міністерств звучали раніше, зокрема, і в публікаціях УП. Офіційну інформацію щодо призначень у владі обіцяють після першого засідання Ради 29 серпня.

За словами Лещенка, станом на 27 серпня кадрові призначення у новому уряді виглядають так:

Крім того, за інформацією УП, міністром юстиції може стати Ірина Венедиктова

Лещенко вважає, що на посаду генпрокурора розглядають кандидатуру Руслана Рябошапки.

Деталі: За словами депутата, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може залишитися на посаді, або стане віце-прем‘єром із силових питань, або секретарем РНБО. На думку нардепа, Авакова мають звільнити.

Раніше УП повідомляла, що Аваков може залишитися на посаді чи обійняти посаду віце-прем‘єра (із силових питань).

Претендент на крісло міністра економіки Милованов у переписці з кореспондентом УП відзначив, що офіційно до нього з пропозиціями не зверталися. На думку Милованова, інформація з приводу складу нового Кабінету міністрів з’явиться у найближчі дні.

Урочисте засідання нової Верховної Ради відбудеться 29 серпня.

Знати більше: Зе!прем'єр. Кого Зеленський запропонує призначити прем'єром

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЗеленськийпрезидентВерховна РадаЛещенко
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