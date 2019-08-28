Половина українців не знає свого депутата-мажоритарника

Джерело: опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології

Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі.

Деталі: Найбільше про свого мажоритарника знають виборці партії "Європейська солідарність" (71%), серед виборців партії "Батьківщина" – 51%, "Опозиційної платформи – За життя" – 57%, "Слуги народу" – 60%.

Більшість громадян (58%) впевнені, що головне завдання депутата-мажоритарника – вирішувати проблеми свого округу.

Законотворчу діяльність як головну для мажоритарників визначають лише 22% опитаних.

скріншот: результати опитування

Опитування проводилось з 8 по 20 серпня 2019 року у всіх областях, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Загалом було опитано 2040 повнолітніх респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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