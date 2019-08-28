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Половина українців не знає свого депутата-мажоритарника

Середа, 28 серпня 2019, 13:14

Джерело: опитування фонду "Демократичні  ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології

Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі.

Деталі: Найбільше про свого мажоритарника знають виборці партії "Європейська солідарність" (71%), серед виборців партії "Батьківщина" – 51%, "Опозиційної платформи – За життя" – 57%, "Слуги народу" – 60%.

Більшість громадян (58%) впевнені, що головне завдання депутата-мажоритарника –  вирішувати проблеми свого округу.

Законотворчу діяльність як головну для мажоритарників визначають лише 22% опитаних.

 
скріншот: результати опитування

Опитування проводилось  з 8 по 20 серпня 2019 року у всіх областях, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Загалом було опитано 2040 повнолітніх респондентів.  Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня.
  • За їх результатом, у Верховну Раду пройшли 5 партій – "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Монобільшість у Раді отримала "Слуга народу" – 254 мандати. Партія Зеленського отримала найбільшу в історії України підтримку виборців і вперше взяла більше половини місць у Раді.
  • 29 серпня має відбутися перше засідання Верховної Ради 9 скликання.
  • 27 серпня підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради 9 скликання затвердила керівників, заступників і секретарів 23 комітетів.

Українська правда

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