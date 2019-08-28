Болтон уже має плани на "генпрокурора Рябошапку"

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон сподівається, що в потенційного генерального прокурора України Руслана Рябошапки складуться хороші робочі відносини з генпрокурором США Вільямом Барром.

Дослівно: "Я зустрічався з Русланом Рябошапкою, якого номінували на позицію генерального прокурора. Сподіваюся, що коли його затвердять, у нього складуться блискучі відносини з нашим генеральним прокурором Біллом Барром".

Що було раніше: Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка раніше заявляв, що позитивно ставиться до ініціативи голови держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Напередодні Болтон терміново прибув до Києва для консультацій. США намагаються заблокувати продаж Китаю українського заводу "Мотор-Січ" та передачу технологій цієї компанії.

За словами Болтона, зустріч президентів Трампа і Зеленського відбудеться у Варшаві, де 1 вересня відбудеться церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

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