У Болтона уже есть планы на "генпрокурора Рябошапку"

Источник: "Интерфакс-Украина"

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон надеется, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором США Уильямом Барром.

Дословно: "Я встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром".

Что было раньше: Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка ранее заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

Накануне Болтон срочно прибыл в Киев для консультаций. США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании.

По словам Болтона, встреча президентов Трампа и Зеленского состоится в Варшаве, где 1 сентября состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

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