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У Болтона уже есть планы на "генпрокурора Рябошапку"

Среда, 28 августа 2019, 17:15

Источник: "Интерфакс-Украина"

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон надеется, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором США Уильямом Барром.

Дословно: "Я встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром".

Что было раньше: Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка ранее заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

Накануне Болтон срочно прибыл в Киев для консультаций. США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании.

По словам Болтона, встреча президентов Трампа и Зеленского состоится в Варшаве, где 1 сентября состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

История вопроса:

  • 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
  • Сам Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, он не будет испытывать дискомфорта от того, что придется делать на этом посту.
  • После победы Зеленского на выборах, в его команде заявляли, что генпрокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Генпрокурор говорил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Он заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

Темы: СШАГенпрокуратураТрампЗеленскийЛуценко
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