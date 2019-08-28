Новини 28 серпня: Вишинський на волі, зміни до Конституції

Суд випустив Вишинського з СІЗО, "Слуга народу" готує 465 змін до Конституції — новини, які були актуальні 28 серпня.

Про Вишинського

Суд випустив головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді, під особисте зобов’язання. За даними джерел УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією.

Про 465 змін

Представник президента у Раді Руслан Стефанчук заявив, що "Слуга народу" має 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції у тій чи іншій частині.

Нагадаємо, що для того, щоб внести зміни до Конституції, Верховна Рада має підтримати їх 300 голосами народних депутатів.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

У ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд.

Печерський районний суд Києва вирішив застосувати раніше обраний запобіжний захід щодо екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїси Богатирьової – взяття під варту з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.

Член команди Уляни Супрун Олег Петренко відмовився очолити Міністерство охорони здоров'я. Залишається троє кандидатів на посаду керівника МОЗу: Максим Степанов, Олександр Чумак та Ольга Голубовська.

Новообраний президент Володимир Зеленський має довіру 70% громадян України й 63% українців позитивно оцінюють перші кроки шостого президента й його команди.