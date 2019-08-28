Новости 28 августа: Вышинский на свободе, изменения к Конституции

Суд выпустил Вышинского из СИЗО, "Слуга народа" готовит 465 изменений к Конституции — новости, которые были актуальны 28 августа.

О Вышинском

Суд выпустил главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, под личное обязательство. По данным источников УП, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией.

О 465 изменениях

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа" готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части.

Напомним, что для того, чтобы внести изменения в Конституцию, Верховная Рада должна поддержать их 300 голосами народных депутатов.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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Член команды Ульяны Супрун Олег Петренко отказался возглавить Министерство здравоохранения. Остается трое кандидатов на должность руководителя МОЗ: Максим Степанов, Александр Чумак и Ольга Голубовская.

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