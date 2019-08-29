Парламент затвердив склад 23 комітетів ВР. Список і керівництво

Джерело: "Українська правда"

Верховна Рада IX скликання затвердила список керівників, заступників, секретарів і членів 23 комітетів нового парламенту.

Відповідне рішення на засіданні 29 серпня підтримали 318 народних депутатів.

Рада пакетом прийняла перелік комітетів – 23, з мінімальною кількістю нардепів 5, а максимальною - 34.

Відзначимо, що точний список комітетів і їх кількісний склад на сайті Верховної Ради ще не опублікували. Рада прийняла постанову без обговорення, деякі нардепи скандували: "Ганьба", "Що ви робите?".

За попередньою інформацією:

"Слуга народу" - 19 голів комітетів і 49 посад заступників і секретарів.

"Опозиційна платформа - За життя" – 1 голова комітету, 14 заступників та секретарів.

"Батьківщина" - 1 голова комітету, 10 заступників і секретарів.

"Європейська солідарність" – 1 голова комітету, 3 посади заступників і секретарів.

"Голос" – 13 заступників і секретарів в комітетах.

Позафракційні – 1 голова комітету, 10 посад заступників та секретарів.

Станом на 27 серпня та за підсумками підготовчого засідання нардепів 28 серпня керівні посади у комітетах займають такі нардепи:

Комітет з питань антикорупційної політики

голова Анастасія Красносільська ("СН")

перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос")

секретар Володимир Кабаченко ("Батьківщина")

Комітет з питань аграрної політики та земельній політиці

голова Микола Сольський ("СН")

перший заступник Іван Кириленко ("Батьківщина")

секретар Іван Чайківський (позафракційний)

Комітет з питань бюджету

голова Юрій Арістов ("СН")

перший заступник Іван Крулько ("Батьківщина")

секретар Володимир Цабаль ("Голос")

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

голова Олександр Ткаченко ("СН")

перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна)

секретар Олександр Абдуллін ("Батьківщина")

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

голова Олег Бондаренко ("СН")

перший заступник Степан Івахів (позафракційний)

секретар Олександр Фельдман ("ОПЗЖ")

Комітет з питань економічного розвитку

голова Дмитро Наталуха ("СН")

перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина")

секретар Ярослав Рущишин ("Голос")

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

голова Андрій Герус ("СН")

перший заступник Олексій Кучеренко ("Батьківщина")

секретар Юрій Шаповалов ("позафракційний")

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування

голова Михайло Радуцький ("СН")

перший заступник Валерій Дубіль ("Батьківщина")

секретарка Яна Зінкевич ("Євросолідарність")

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва

голова Богдан Яременко ("СН")

перший заступник Григорій Немиря ("Батьківщина")

секретарка Соломія Бобровська ("Голос")

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом

голова Іванна Климпуш–Цинцадзе ("Євросолідарність"),

перший заступник Вадим Галайчук ("СН")

секретар Євген Яковенко ("Батьківщина")

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

голова Данило Гетманцев ("СН")

перший заступник Ярослав Железняк ("Голос")

секретар Ігор Палиця (позафракційний)

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

голова Сергій Бабак ("СН")

перший заступник Олександр Лукашев ("СН")

секретарка Наталія Піпа ("Голос")

Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин

голова Дмитро Лубінець (самовисуванець)

перший заступник Максим Ткаченко ("СН")

секретар Рустем Умєров ("Голос")

Комітет з питань цифрової трансформації

голова Михайло Крячко ("СН")

перший заступник Кіра Рудик ("Голос")

секретар Сергій Ларін ("ОПЗЖ")

Комітет з питань правової політики

голова Ірина Венедіктова ("СН")

перший заступник Василь Німченко ("ОПЗЖ")

секретар Олег Макаров ("Голос")

Комітет з питань правоохоронної діяльності

голова Денис Монастирський ("СН")

перший заступник Андрій Осадчук ("Голос")

секретар Сергій Мінько (позафракційний)

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

голова Юрій Кисіль ("СН")

перша заступниця Юлія Клименко ("Голос")

заступник Володимир Крейденко ("СН")

заступник Микола Тищенко ("СН")

секретар Геннадій Вацак (позафракційний)

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

голова Андрій Клочко ("СН")

перший заступник Роман Лозинський ("Голос")

секретар Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ")

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

голова Олександр Завітневич ("СН")

перший заступник Михайло Забродський ("Євросолідарність")

секретар Роман Костенко ("Голос")

Комітет з питань свободи слова

голова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")

перший заступник Євген Брагар ("СН")

секретар Сергій Швець ("СН")

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

голова Галина Третьякова ("СН")

перший заступник Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")

секретар Микола Бабенко (позафракційний)

Комітет з питань молоді та спорту

голова Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

перший заступник Жан Беленюк ("СН")

секретар Григорій Суркіс ("ОПЗЖ")

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради

голова Сергій Кальченко ("СН")

перший заступник Андрій Пузійчук ("Батьківщина")

заступник Ольга Савченко ("СН")

заступник Артем Культенко ("СН")

секретар Михайло Папієв ("ОПЗЖ")

Напередодні представник президента в Раді Руслан Стефанчук запевнив, що нардепи уже розподілили приміщення під комітети. За його словами, у перший місяць роботи нардепи налаштовані максимально загрузити роботою комітети, а коли вони будуть готові, Рада перейде до двох, трьох пленарних тижнів.

Попередній склад комітетів підготовча група нардепів затвердила ще 27 серпня.

Нагадаємо:

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.

За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.

9 серпня народні обранці у підготовчій групі затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.

Більше про керівників комітетів читайте: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

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