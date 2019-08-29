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Парламент затвердив склад 23 комітетів ВР. Список і керівництво

Четвер, 29 серпня 2019, 21:26

Джерело: "Українська правда"

Верховна Рада IX скликання затвердила список керівників, заступників, секретарів і членів 23 комітетів нового парламенту. 

Відповідне рішення на засіданні 29 серпня підтримали 318 народних депутатів.

Рада пакетом прийняла перелік комітетів – 23, з мінімальною кількістю нардепів 5, а максимальною - 34.

Відзначимо, що точний список комітетів і їх кількісний склад на сайті Верховної Ради ще не опублікували. Рада прийняла постанову без обговорення, деякі нардепи скандували: "Ганьба", "Що ви робите?".

За попередньою інформацією:

  • "Слуга народу" - 19 голів комітетів і 49 посад заступників і секретарів.
  • "Опозиційна платформа - За життя" – 1 голова комітету, 14 заступників та секретарів.
  • "Батьківщина" - 1 голова комітету, 10 заступників і секретарів.
  • "Європейська солідарність" – 1 голова комітету, 3 посади заступників і секретарів.
  • "Голос" – 13 заступників і секретарів в комітетах.
  • Позафракційні – 1 голова комітету, 10 посад заступників та секретарів.
 

Станом на 27 серпня та за підсумками підготовчого засідання нардепів 28 серпня керівні посади у комітетах займають такі нардепи:

Комітет з питань антикорупційної політики

  • голова Анастасія Красносільська ("СН")
  • перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос")
  • секретар Володимир Кабаченко ("Батьківщина")

Комітет з питань аграрної політики та земельній політиці

  • голова Микола Сольський ("СН")
  • перший заступник Іван Кириленко ("Батьківщина")
  • секретар Іван Чайківський (позафракційний)

Комітет з питань бюджету 

  • голова Юрій Арістов ("СН")
  • перший заступник Іван Крулько ("Батьківщина")
  • секретар Володимир Цабаль ("Голос")

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

  • голова Олександр Ткаченко ("СН")
  • перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна)
  • секретар Олександр Абдуллін ("Батьківщина")

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

  • голова Олег Бондаренко ("СН")
  • перший заступник Степан Івахів (позафракційний)
  • секретар Олександр Фельдман ("ОПЗЖ")

Комітет з питань економічного розвитку

  • голова Дмитро Наталуха ("СН")
  • перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина")
  • секретар Ярослав Рущишин ("Голос")

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

  • голова Андрій Герус ("СН")
  • перший заступник Олексій Кучеренко ("Батьківщина")
  • секретар Юрій Шаповалов ("позафракційний")

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування

  • голова Михайло Радуцький ("СН")
  • перший заступник Валерій Дубіль ("Батьківщина")
  • секретарка Яна Зінкевич ("Євросолідарність")

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва 

  • голова Богдан Яременко ("СН")
  • перший заступник Григорій Немиря ("Батьківщина")
  • секретарка Соломія Бобровська ("Голос")

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом 

  • голова Іванна Климпуш–Цинцадзе ("Євросолідарність"),
  • перший заступник Вадим Галайчук ("СН")
  • секретар Євген Яковенко ("Батьківщина")

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

  • голова Данило Гетманцев ("СН")
  • перший заступник Ярослав Железняк ("Голос")
  • секретар Ігор Палиця (позафракційний)

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

  • голова Сергій Бабак ("СН")
  • перший заступник Олександр Лукашев ("СН")
  • секретарка Наталія Піпа ("Голос")

Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин

  • голова Дмитро Лубінець (самовисуванець)
  • перший заступник Максим Ткаченко ("СН")
  • секретар Рустем Умєров ("Голос")

Комітет з питань цифрової трансформації

  • голова Михайло Крячко ("СН")
  • перший заступник Кіра Рудик ("Голос")
  • секретар Сергій Ларін ("ОПЗЖ")

Комітет з питань правової політики

  • голова Ірина Венедіктова ("СН")
  • перший заступник Василь Німченко ("ОПЗЖ")
  • секретар Олег Макаров ("Голос")

Комітет з питань правоохоронної діяльності

  • голова Денис Монастирський ("СН")
  • перший заступник Андрій Осадчук ("Голос")
  • секретар Сергій Мінько (позафракційний)

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

  • голова Юрій Кисіль ("СН")
  • перша заступниця Юлія Клименко ("Голос")
  • заступник Володимир Крейденко ("СН")
  • заступник Микола Тищенко ("СН")
  • секретар Геннадій Вацак (позафракційний)

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

  • голова Андрій Клочко ("СН")
  • перший заступник Роман Лозинський ("Голос")
  • секретар Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ")

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

  • голова Олександр Завітневич ("СН")
  • перший заступник Михайло Забродський ("Євросолідарність")
  • секретар Роман Костенко ("Голос")

Комітет з питань свободи слова

  • голова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")
  • перший заступник  Євген Брагар ("СН")
  • секретар Сергій Швець ("СН")

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

  • голова Галина Третьякова ("СН")
  • перший заступник Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")
  • секретар Микола Бабенко (позафракційний)

Комітет з питань молоді та спорту

  • голова Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")
  • перший заступник Жан Беленюк ("СН")
  • секретар Григорій Суркіс ("ОПЗЖ")

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради

  • голова Сергій Кальченко ("СН")
  • перший заступник Андрій Пузійчук ("Батьківщина")
  • заступник Ольга Савченко ("СН")
  • заступник Артем Культенко ("СН")
  • секретар Михайло Папієв ("ОПЗЖ")

Напередодні представник президента в Раді Руслан Стефанчук запевнив, що нардепи уже розподілили приміщення під комітети. За його словами, у перший місяць роботи нардепи налаштовані максимально загрузити роботою комітети, а коли вони будуть готові, Рада перейде до двох, трьох пленарних тижнів.

Попередній склад комітетів підготовча група нардепів затвердила ще 27 серпня.

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
  • 9 серпня народні обранці у підготовчій групі затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.

Більше про керівників комітетів читайте: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Верховна РадакомітетиРазумков Дмитро
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