Парламент затвердив склад 23 комітетів ВР. Список і керівництво
Джерело: "Українська правда"
Верховна Рада IX скликання затвердила список керівників, заступників, секретарів і членів 23 комітетів нового парламенту.
Відповідне рішення на засіданні 29 серпня підтримали 318 народних депутатів.
Рада пакетом прийняла перелік комітетів – 23, з мінімальною кількістю нардепів 5, а максимальною - 34.
Відзначимо, що точний список комітетів і їх кількісний склад на сайті Верховної Ради ще не опублікували. Рада прийняла постанову без обговорення, деякі нардепи скандували: "Ганьба", "Що ви робите?".
За попередньою інформацією:
- "Слуга народу" - 19 голів комітетів і 49 посад заступників і секретарів.
- "Опозиційна платформа - За життя" – 1 голова комітету, 14 заступників та секретарів.
- "Батьківщина" - 1 голова комітету, 10 заступників і секретарів.
- "Європейська солідарність" – 1 голова комітету, 3 посади заступників і секретарів.
- "Голос" – 13 заступників і секретарів в комітетах.
- Позафракційні – 1 голова комітету, 10 посад заступників та секретарів.
Станом на 27 серпня та за підсумками підготовчого засідання нардепів 28 серпня керівні посади у комітетах займають такі нардепи:
Комітет з питань антикорупційної політики
- голова Анастасія Красносільська ("СН")
- перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос")
- секретар Володимир Кабаченко ("Батьківщина")
Комітет з питань аграрної політики та земельній політиці
- голова Микола Сольський ("СН")
- перший заступник Іван Кириленко ("Батьківщина")
- секретар Іван Чайківський (позафракційний)
Комітет з питань бюджету
- голова Юрій Арістов ("СН")
- перший заступник Іван Крулько ("Батьківщина")
- секретар Володимир Цабаль ("Голос")
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
- голова Олександр Ткаченко ("СН")
- перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна)
- секретар Олександр Абдуллін ("Батьківщина")
Комітет з питань екологічної політики та природокористування
- голова Олег Бондаренко ("СН")
- перший заступник Степан Івахів (позафракційний)
- секретар Олександр Фельдман ("ОПЗЖ")
Комітет з питань економічного розвитку
- голова Дмитро Наталуха ("СН")
- перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина")
- секретар Ярослав Рущишин ("Голос")
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
- голова Андрій Герус ("СН")
- перший заступник Олексій Кучеренко ("Батьківщина")
- секретар Юрій Шаповалов ("позафракційний")
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
- голова Михайло Радуцький ("СН")
- перший заступник Валерій Дубіль ("Батьківщина")
- секретарка Яна Зінкевич ("Євросолідарність")
Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва
- голова Богдан Яременко ("СН")
- перший заступник Григорій Немиря ("Батьківщина")
- секретарка Соломія Бобровська ("Голос")
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
- голова Іванна Климпуш–Цинцадзе ("Євросолідарність"),
- перший заступник Вадим Галайчук ("СН")
- секретар Євген Яковенко ("Батьківщина")
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
- голова Данило Гетманцев ("СН")
- перший заступник Ярослав Железняк ("Голос")
- секретар Ігор Палиця (позафракційний)
Комітет з питань освіти, науки та інновацій
- голова Сергій Бабак ("СН")
- перший заступник Олександр Лукашев ("СН")
- секретарка Наталія Піпа ("Голос")
Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин
- голова Дмитро Лубінець (самовисуванець)
- перший заступник Максим Ткаченко ("СН")
- секретар Рустем Умєров ("Голос")
Комітет з питань цифрової трансформації
- голова Михайло Крячко ("СН")
- перший заступник Кіра Рудик ("Голос")
- секретар Сергій Ларін ("ОПЗЖ")
Комітет з питань правової політики
- голова Ірина Венедіктова ("СН")
- перший заступник Василь Німченко ("ОПЗЖ")
- секретар Олег Макаров ("Голос")
Комітет з питань правоохоронної діяльності
- голова Денис Монастирський ("СН")
- перший заступник Андрій Осадчук ("Голос")
- секретар Сергій Мінько (позафракційний)
Комітет з питань транспорту та інфраструктури
- голова Юрій Кисіль ("СН")
- перша заступниця Юлія Клименко ("Голос")
- заступник Володимир Крейденко ("СН")
- заступник Микола Тищенко ("СН")
- секретар Геннадій Вацак (позафракційний)
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
- голова Андрій Клочко ("СН")
- перший заступник Роман Лозинський ("Голос")
- секретар Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ")
Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
- голова Олександр Завітневич ("СН")
- перший заступник Михайло Забродський ("Євросолідарність")
- секретар Роман Костенко ("Голос")
Комітет з питань свободи слова
- голова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")
- перший заступник Євген Брагар ("СН")
- секретар Сергій Швець ("СН")
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
- голова Галина Третьякова ("СН")
- перший заступник Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")
- секретар Микола Бабенко (позафракційний)
Комітет з питань молоді та спорту
- голова Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")
- перший заступник Жан Беленюк ("СН")
- секретар Григорій Суркіс ("ОПЗЖ")
Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
- голова Сергій Кальченко ("СН")
- перший заступник Андрій Пузійчук ("Батьківщина")
- заступник Ольга Савченко ("СН")
- заступник Артем Культенко ("СН")
- секретар Михайло Папієв ("ОПЗЖ")
Напередодні представник президента в Раді Руслан Стефанчук запевнив, що нардепи уже розподілили приміщення під комітети. За його словами, у перший місяць роботи нардепи налаштовані максимально загрузити роботою комітети, а коли вони будуть готові, Рада перейде до двох, трьох пленарних тижнів.
Попередній склад комітетів підготовча група нардепів затвердила ще 27 серпня.
Нагадаємо:
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
- За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
- 9 серпня народні обранці у підготовчій групі затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.
Більше про керівників комітетів читайте: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди
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