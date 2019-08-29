Боевики установили новые фортификации в Станице Луганской
Источник: Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы
Боевики сорвали ремонт моста в Станице Луганской, установив дополнительные фортификационные сооружения вопреки решению Трехсторонней контактной группы о демонтаже.
Детали: 29 августа ТКГ с участием представителей ОРДЛО провела видеоконференцию.
Представители миссии СММ ОБСЕ констатировали, что боевики, вместо того чтобы демонтировать фортификационные сооружения, установили контейнер с шинами с песком вокруг него.
В то же время миссия подтвердила выполнение украинской стороной обязательств по разминированию.
Украинская сторона выразила готовность восстанавливать мост круглосуточно, чтобы завершить работы до конца осени.
Что этому предшествовало: 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
Почему это важно: Действия НЗФ ОРДЛО свидетельствуют о нежелании перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста и, следовательно, мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Предыстория:
- 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
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