Источник: Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы

Боевики сорвали ремонт моста в Станице Луганской, установив дополнительные фортификационные сооружения вопреки решению Трехсторонней контактной группы о демонтаже.

Детали: 29 августа ТКГ с участием представителей ОРДЛО провела видеоконференцию.

Представители миссии СММ ОБСЕ констатировали, что боевики, вместо того чтобы демонтировать фортификационные сооружения, установили контейнер с шинами с песком вокруг него.

В то же время миссия подтвердила выполнение украинской стороной обязательств по разминированию.

Украинская сторона выразила готовность восстанавливать мост круглосуточно, чтобы завершить работы до конца осени.

Что этому предшествовало: 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.

Почему это важно: Действия НЗФ ОРДЛО свидетельствуют о нежелании перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста и, следовательно, мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Предыстория: