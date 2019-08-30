Гончаруку подобаються реформи Супрун і Гриневич, але їх треба перевірити

18208 переглядів
П'ятниця, 30 серпня 2019, 14:27
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН

Джерело: "Українська правда"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів у п’ятницю журналістам, що нові міністри перевірять механізми імплементації освітньої і медичної реформ.

У прем’єра запитали, які зміни і реформи попередників він вважає правильними і їх потрібно продовжувати, а які реформи потребують кардинального перезавантаження?

Відповідь Гончарука: "Медична реформа - це однозначно правильна історія. Реформа освіти, нова українська школа – однозначно правильна історія. Є питання менеджменту звичайно. Ідея правильна, але як вони були втілені ми зараз подивимось всередині міністерств.

По-чесному. Коли ти розумієш замисел, гроші ходять за дитиною, гроші ходять за пацієнтом – це дуже правильні речі. Правильні механізми фінансування. Коли людина має свого конкретного лікаря, коли держава платить за ці послуги. Це дуже правильні речі. Це ефективність, шлях до ефективності.

Це також стимулює конкуренцію. Але наскільки якісно відбувалась імплементація, як менеджерувалась (керувалась, - УП) ця історія, ми подивимось.

Зараз давати оцінок не хочу. У цих сферах є нові міністри і я думаю, що базуючись зокрема на їхні оцінки наші плани щодо цих двох реформ ви отримаєте дуже швидко. Думаю, приблизно за місяць".

Що було раніше: На засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я – Зоряну Скалецьку (Черненко), а міністром освіти стала – Ганна Новосад.

Нагадаємо: 

  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. 
  • На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Роман Кравець, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кабінет міністрів МОЗ Міносвіти реформи Гончарук


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новий прем’єр пояснив, як лишили Авакова: "червоні лінії" 30 серпня 2019, 15:02
Дубілет: Збирався переїхати в Лондон і будувати "єдинорога" 30 серпня 2019, 10:16
У нового прем’єра Гончарука 1,9 мільйона заробітку за рік і орендоване житло 29 серпня 2019, 23:38
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
здоров'я

Чому важливо вимірювати об'єми талії

школа

Як підготувати дитину до нового навчального року? 6 підказок психолога

здоров'я

Звідки береться пил, як його позбутись та як він впливає на наше здоров'я