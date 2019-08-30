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Гончаруку подобаються реформи Супрун і Гриневич, але їх треба перевірити

П'ятниця, 30 серпня 2019, 14:27
Гончаруку подобаються реформи Супрун і Гриневич, але їх треба перевірити
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН

Джерело: "Українська правда"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів у п’ятницю журналістам, що нові міністри перевірять механізми імплементації освітньої і медичної реформ.

У прем’єра запитали, які зміни і реформи попередників він вважає правильними і їх потрібно продовжувати, а які реформи потребують кардинального перезавантаження?

Відповідь Гончарука: "Медична реформа - це однозначно правильна історія. Реформа освіти, нова українська школа – однозначно правильна історія. Є питання менеджменту звичайно. Ідея правильна, але як вони були втілені ми зараз подивимось всередині міністерств.

По-чесному. Коли ти розумієш замисел, гроші ходять за дитиною, гроші ходять за пацієнтом – це дуже правильні речі. Правильні механізми фінансування. Коли людина має свого конкретного лікаря, коли держава платить за ці послуги. Це дуже правильні речі. Це ефективність, шлях до ефективності.

Це також стимулює конкуренцію. Але наскільки якісно відбувалась імплементація, як менеджерувалась (керувалась, - УП) ця історія, ми подивимось.

Зараз давати оцінок не хочу. У цих сферах є нові міністри і я думаю, що базуючись зокрема на їхні оцінки наші плани щодо цих двох реформ ви отримаєте дуже швидко. Думаю, приблизно за місяць".

Що було раніше: На засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я – Зоряну Скалецьку (Черненко), а міністром освіти стала – Ганна Новосад.

Нагадаємо: 

  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. 
  • На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Роман Кравець, УП

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Теми: Кабінет міністрівМОЗМіносвітиреформиГончарук
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