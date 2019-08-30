Гончаруку нравятся реформы Супрун и Гриневич, но их надо проверить

Источник: "Украинская правда"

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в пятницу журналистам, что новые министры проверят механизмы имплементации образовательной и медицинской реформ.

У премьера спросили, какие изменения и реформы предшественников он считает правильными и их нужно продолжать, а какие реформы требуют кардинального перезагрузки?

Ответ Гончарука: "Медицинская реформа - это однозначно правильная история. Реформа образования, новая украинская школа - однозначно правильная история. Есть вопросы менеджмента конечно. Идея правильная, но как они были воплощены, мы сейчас посмотрим внутри министерств.

По-честному. Когда ты понимаешь замысел, деньги ходят за ребенком, деньги ходят за пациентом - это очень правильные вещи. Правильные механизмы финансирования. Когда человек имеет своего конкретного врача, когда государство платит за эти услуги. Это очень правильные вещи. Это эффективность, путь к эффективности.

Это также стимулирует конкуренцию. Но насколько качественно проводилась имплементация, как менеджерилась (руководствовалась, - УП) эта история, мы посмотрим.

Сейчас давать оценок не хочу. В этих сферах есть новые министры, и я думаю, что основываясь, в том числе на их оценки, наши планы относительно этих двух реформ вы получите очень быстро. Думаю, примерно за месяц".

Что было раньше: На заседании 29 августа парламент назначил министром здравоохранения - Зоряну Скалецкую (Черненко), а министром образования стала - Анна Новосад.

Напомним:

29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва.

На заседании нардепы назначили нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительство.

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