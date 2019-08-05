У Каїрі стався вибух, загинули щонайменше 19 людей

2063 перегляди
Понеділок, 5 серпня 2019, 06:37

Принаймні 19 людей загинули, не менше 30 отримали поранення під час вибуху біля онкологічного центру в Каїрі.

Про це пише DW.

За даними єгипетського МОЗу, вибух стався в ніч на 5 серпня в результаті ДТП за участю декількох автомобілів. Повідомляється, що його наслідком стала велика пожежа.

Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, причиною трагедії міг стати балон з киснем, що вибухнув.

Поліція поки не повідомляє про причини вибуху - генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибух Єгипет


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дівчина намагалася закопати гранату у полі на Київщині і підірвалася 25 липня 2019, 12:18
Чому влада не зацікавлена у розкритті злочинів проти журналістів 18 липня 2019, 08:00
Потужний вибух у передмісті Маямі зруйнував торгівельний комплекс, є постраждалі 6 липня 2019, 21:09
Усі новини
Головні новини
Разумков: Проблема Донбасу не вирішується законами
ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі №50
Іран заявив про затримання танкера в Перській затоці - ЗМІ
СН застосує інтелект "Великого брата" для відстеження "аномалій" у Раді
Усі новини
читай!

Що почитати: 7 новинок від українських видавництв

психологія

10 порад, які не варто давати людям, що розлучаються

історія

Як виглядали люди, які жили за тисячі років до нас