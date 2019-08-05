У Каїрі стався вибух, загинули щонайменше 19 людей

Принаймні 19 людей загинули, не менше 30 отримали поранення під час вибуху біля онкологічного центру в Каїрі.

Про це пише DW.

За даними єгипетського МОЗу, вибух стався в ніч на 5 серпня в результаті ДТП за участю декількох автомобілів. Повідомляється, що його наслідком стала велика пожежа.

Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, причиною трагедії міг стати балон з киснем, що вибухнув.

Поліція поки не повідомляє про причини вибуху - генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих.