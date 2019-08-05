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За напад на турецького бізнесмена у в’язницю сіли двоє харків’ян

Понеділок, 5 серпня 2019, 12:48

Київський районний суд Харкова визнав винними двох харків’ян у вчиненні розбійного нападу на турецького бізнесмена і засудив їх до позбавлення волі на 7 і 7,5 років.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Прокуратура довела в суді, що у травні 2018 року троє чоловіків, вступивши у злочинну змову, скоїли розбійний напад на 36-річного бізнесмена з Туреччини.

"Вони одягнули маски та рукавички і проникли до квартири, в якій мешкав турок. На той час у помешканні перебував ще й товариш бізнесмена – 28-річний громадяни Азербайджану. Зловмисники, погрожуючи чоловікам предметом, схожим на пістолет, зв’язали їх мотузками та скотчем і вимагали розповісти, де господар зберігає гроші", - розповів керівник Харківської місцевої прокуратури №2 Олександр Фільчаков.

За його словами, виявилося, що у квартирі бізнесмена є лише близько 4 тисячі гривень готівки.

"Зловмисники забрали гроші та обшукали приміщення. Вони знайшли та забрали з собою мобільний телефон "Apple Iphone 7", годинники марок "Patek Philippe" та "Danier Chin", брендову спортивну куртку та шкіряний ремінь. Після цього розбійники втекли з місця злочину", - додав Фільчаков.

Суд визнав зловмисників винними у злочині за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій).

26-річному зловмиснику призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років з конфіскацією майна. Другому – 21-річному раніше судимому за майнові злочини співучаснику – 7,5 років позбавлення волі.

Наразі вирок не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Матеріали справи щодо третього співучасника злочину виділені в окреме провадження. Наразі вони знаходяться на розгляді суду.  

Українська правда
Теми: Харківпрокуратура
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