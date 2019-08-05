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Вбивство Гандзюк: угоду з Павловським не узгодили з батьком. У ГПУ пояснюють чому

Понеділок, 5 серпня 2019, 16:54

Джерело: Віктор Гандзюк у Facebook, речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у коментарі "Українській правді"

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк скаржиться, що прокуратура не узгодила з ним, як із потерпілим, угоду із фігурантом справи Ігорем Павловським. У Генпрокуратурі пояснюють це нормою закону.

Пряма мова Віктора Гандзюка: "Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою без моєї згоди. І провести суд по ньому тишком - нишком. Мені прокуратура ніякої угоди не показувала і взагалі інформація по Павловському для мене і мого адвоката закрита".

Деталі: Віктор Гандзюк подав до Херсонського міського суду заяву про дотримання його прав як потерпілого у справі Павловского. Там він дізнався, що справу передали в Приморський суд міста Одеси, за клопотанням Верховного суду.

Позиція Генпрокуратури: У квітні 2019 року на підставі отриманих доказів в ході досудового розслідування Павловському було змінено підозру на ч.1.ст.396 КК ("Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину"). За цією статтею передбачена відповідальність за завдання шкоди суспільним інтересам.

Пряма мова Андрія Лисенка: "Тому угода з обвинуваченим укладається без письмової згоди з потерпілою стороною. А перенос розгляду справи до суду в Одесі, як зазначено в ухвалі ВС, пов'язаний із вийнятковими обставинами кримінального провадження, необхідністю забезпечення безпеки обвинуваченого, який дає викривальні покази щодо замовників вбивства, та перебуванням його в місті Одеса".

Що відбулося раніше: Павловський 28 липня відвідав футбольний матч в Одесі. У ГПУ пояснили, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний йому, сплив, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу "через стан його здоров’я".

Історія питання:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".

Знати більше:

Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

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Валентина Романенко, УП
Теми: напад на ГандзюкГенпрокуратура
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