Вбивство Гандзюк: "хворий" фігурант справи поїхав на футбол в Одесу

Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк і якого відпустили під нічний домашній арешт після діагнозу "гіпертонічний криз", помітили на футбольному матчі в Одесі.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Хто замовив Гандзюк?".

Фото з футбольного матчу 28 липня виклав екс-депутат Херсонської міськради від Партії регіонів Сергій Герасимюк.

Скриншот з Facebook

"Знайомтесь, це Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я", -йдеться в повідомленні спільноти "Хто замовив Гандзюк?".

"Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре", - додали активісти.

У спільноті також нагадали, що через "поганий стан здоров‘я" Павловський влітку вже двічі ухилився від допиту в суді.

"Українська правда" намагається отримати коментарі у ГПУ та адвоката Павловського про те, чи діє відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, чи був він влітку на допитах тощо. Наразі їхні телефони не відповідають.

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