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Вбивство Гандзюк: "хворий" фігурант справи поїхав на футбол в Одесу

Понеділок, 29 липня 2019, 11:40

Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк і якого відпустили під нічний домашній арешт після діагнозу "гіпертонічний криз", помітили на футбольному матчі в Одесі.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Хто замовив Гандзюк?".

Фото з футбольного матчу 28 липня виклав екс-депутат Херсонської міськради від Партії регіонів Сергій Герасимюк.  

 
Скриншот  з Facebook

"Знайомтесь, це Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я", -йдеться в повідомленні спільноти "Хто замовив Гандзюк?".

"Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре", - додали активісти.

У спільноті також нагадали, що через "поганий стан здоров‘я" Павловський влітку вже двічі ухилився від допиту в суді.  

"Українська правда" намагається отримати коментарі у ГПУ та адвоката Павловського про те, чи діє відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, чи був він влітку на допитах тощо. Наразі їхні телефони не відповідають.

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Нагадаємо:

  • 2 травня Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із обов'язком носити браслет.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
  • 6 червня, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюквбивство
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