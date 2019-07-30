ГПУ пояснила, чому фігурант справи Гандзюк їздив на футбол

Фігурант справи про вбивства активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський не порушив умов запобіжного заходу, відвідавши футбольний матч.



Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, пише УНІАН.



Він зазначив, що Павловський, який 28 липня відвідав футбольний матч в Одесі, не порушував умов запобіжного заходу. Лисенко пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний Павловському, сплив, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу через стан його здоров’я.

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