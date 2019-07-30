ГПУ пояснила, чому фігурант справи Гандзюк їздив на футбол
Вівторок, 30 липня 2019, 03:59
Фігурант справи про вбивства активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський не порушив умов запобіжного заходу, відвідавши футбольний матч.
Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, пише УНІАН.
Він зазначив, що Павловський, який 28 липня відвідав футбольний матч в Одесі, не порушував умов запобіжного заходу. Лисенко пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний Павловському, сплив, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу через стан його здоров’я.
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Нагадуємо:
- Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк і якого відпустили під нічний домашній арешт після діагнозу "гіпертонічний криз", помітили на футбольному матчі в Одесі.
- 2 травня Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із обов'язком носити браслет.
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
- При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
- 6 червня, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
- Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
- Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.