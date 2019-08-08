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СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ

Четвер, 8 серпня 2019, 17:45

Джерело: прес-служба СБУ

Служба безпеки України затримала громадянина РФ, який планував диверсію на військовому аеродромі Збройних сил на Черкащині.

Повідомлення прес-служби: "Контррозвідники СБУ затримали у Черкаській області громадянина РФ під час підготовки до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об’єкті нашої держави".

"Громадянину РФ повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою". 

 

Деталі: Оперативники задокументували, що росіянин, який жив на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої.

Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних сил.

Під час обшуків у помешканні зловмисника вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже 2 кг хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки. 

 

Також виявили матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об’єкт диверсії.   

Досудове розслідування триває.

Українська правда
Теми: СБУдиверсантиЧеркаська область
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