Швеція може запровадити новий податок через Росію – ЗМІ

Уряд Швеції планує ввести новий податок для фінансової галузі, щоб фінансувати більш високі витрати на оборону на тлі зусиль з протидії військовому нарощуванню Росії в Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Уряд меншості домовився з Центристською партією і лібералами, які співпрацюють з ним з питань бюджетної політики, ввести новий податок на банки, які будуть фінансувати додаткові 5 млрд крон ($508 млн) в оборонних витрат в 2022 році, заявила міністр фінансів Магдалена Андерссон в Стокгольмі в суботу.

Вона сказала, що більш детальна інформація про те, як буде розроблений податок, буде надана пізніше.

Ця пропозиція є новим поштовхом з боку правлячих соціал-демократів, щоб спробувати змусити фінансову галузь вносити більше в державну казну. Попередні спроби партії підвищити податки на банки провалилися після того, як вона зіткнулася з правилами конкуренції Європейського Союзу і критикою, що ці плани поставлять шведські компанії у невигідне конкурентне становище.

За словами Андерссон, банки можуть потребувати державної допомоги під час фінансових криз, і тому має сенс, щоб вони платили більше податків, щоб компенсувати витрати, які можуть виникнути.